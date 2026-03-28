Udine-Olimpia Milano: diretta live e streaming gratis

Udine-Olimpia Milano si gioca il 29 marzo 2026 alle 18:00: analisi completa, stato di forma e quintetti della sfida di Serie A basket

Stefano Sorce 28 marzo - 23:14

Non è una partita da sottovalutare, anche se la differenza tra le due squadre è evidente guardando numeri e profondità. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:00, al Palasport Primo Carnera, Udine ospita l’Olimpia Milano in una sfida che mette a confronto due livelli diversi ma anche due approcci ben distinti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI UDINE-OLIMPIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Udine arriva a questa gara con la necessità di restare agganciata al gruppo che conta. È una squadra che costruisce molto sull’energia e sulla capacità di restare dentro le partite, più che su un dominio tecnico evidente. I numeri offensivi sono discreti, ma inferiori rispetto a Milano, e soprattutto manca continuità nei momenti chiave. La gestione dei possessi a metà campo resta uno dei punti più delicati, dove spesso fatica a trovare soluzioni pulite.

Milano, invece, arriva con un quadro molto più definito. La vittoria contro Sassari ha confermato una squadra che sa esattamente come stare in campo, con rotazioni profonde e qualità distribuita su più giocatori. I dati raccontano una superiorità chiara: più punti segnati, migliori percentuali e maggiore solidità difensiva. Ma soprattutto, è una squadra che sa adattarsi al tipo di partita senza perdere identità.

I probabili quintetti base di Udine-Olimpia Milano — Udine ha una distribuzione offensiva abbastanza equilibrata. Christon è il principale riferimento, ma il contributo di Alibegovic e Bendzius è fondamentale per aprire il campo. Mekowulu garantisce presenza sotto canestro, ma la squadra nel complesso fatica quando deve attaccare difese organizzate.

Milano ha più soluzioni in ogni zona del campo. Brooks è il terminale principale, Shields e LeDay garantiscono equilibrio, mentre Nebo è un riferimento interno costante. A questo si aggiunge una panchina che mantiene alto il livello.