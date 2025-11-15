Udine-Tortona: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Segui Udine-Tortona: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 15 novembre - 01:55

Udine e Tortona si preparano a darsi battaglia sul parquet: palla a due prevista sabato 15 novembre alle 20:00 al PalaCarnera di Udine, match valido per l’8ª giornata di LBA. Segui la sfida in streaming gratuito su Bet365 e resta aggiornato su pronostici, formazioni e tutte le info principali. Scopri come seguire la sfida di Serie A Udine-Tortona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Qui Udine — APU Udine ha vissuto un avvio di stagione difficile: in 7 partite ha ottenuto solo 1 vittoria, quella contro Sassari. La squadra di Vertemati arriva al match con l’obiettivo di riscattarsi davanti al proprio pubblico e mettere in mostra la propria solidità, soprattutto tra le mura amiche. La pressione è alta, ma Udine cercherà di sfruttare ogni occasione per sorprendere gli ospiti.

Qui Tortona — Bertram Derthona Tortona è reduce dalla sconfitta contro Trieste nell’ultimo turno. La squadra di Fioretti vuole subito tornare a vincere e potrà contare sul rientro di Strautiņš, elemento chiave per l’attacco. Gli ospiti arrivano motivati e pronti a sfruttare la propria esperienza per controllare la partita e cercare i punti in trasferta.

I probabili quintetti di Udine-Tortona — UDINE, probabile rooster: Hickey, Brewton, Dawkins, Bendzius, Spencer. Allenatore: Vertemati

TORTONA, probabile rooster: Christon, Candi, Severini, Daum, Cain. Coach: Fioretti

Non perdere l'occasione di seguire Udine-Tortona in diretta streaming gratis su Bet365.