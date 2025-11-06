Udine-Venezia: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Segui Udine-Venezia: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:40)

Il Palasport Primo Carnera si prepara a ospitare una sfida tutta veneta nel sesto turno della Lega Basket Serie A: la Old Wild West Udine, neopromossa e desiderosa di conferme, affronta l’esperta Umana Reyer Venezia. Appuntamento fissato per venerdì 7 novembre 2025, con palla a due alle 20:30.

Due squadre con obiettivi opposti: Udine cerca punti salvezza, Venezia vuole continuare la sua corsa ai playoff. Scopri come seguire la sfida di Serie A Udine-Venezia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Udine-Venezia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — UDINE VENEZIA SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Udine-Venezia in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Udine-Venezia” nella sezione Live Streaming.

Qui Udine — La formazione guidata da Adriano Vertemati ha finalmente trovato la prima vittoria stagionale battendo Sassari 70-88 in trasferta. Un successo che ha restituito morale dopo quattro sconfitte consecutive (contro Reggio Emilia, Virtus Bologna, Brescia e Trieste). I friulani stanno ancora cercando equilibrio tra esperienza e intensità, ma il gruppo sta crescendo partita dopo partita.

Qui Venezia — Momento decisamente positivo per la Reyer Venezia di Neven Spahija, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato ed Eurocup. L’ultimo successo è arrivato contro Varese (86-75), gara in cui la coppia Bowman–Cole ha brillato per continuità e leadership. Il roster lagunare sta trovando grande solidità anche sotto canestro con l’ex Trapani Horton, punto di riferimento difensivo e realizzativo.

I probabili quintetti di Udine-Venezia — Udine, probabile rooster: Brewton, Calzavara, Bendzius, Alibegovic, Spencer. Coach: Vertemati

Venezia, probabile rooster: Bowman, Cole, Parks, Wiltjer, Horton. Coach: Spahija

Non perderti la Serie A, segui Udine-Venezia, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.