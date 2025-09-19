I bianconeri vogliono mantenere l'imbattibilità stagionale e vincere in casa, mentre i rossoneri puntano alla terza vittoria di fila

Jacopo del Monaco 19 settembre - 09:11

Uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A metterà di fronte Udinese e Milan e, di seguito, troverete le informazioni su dove vedere la partita. I due club si affronteranno domani 20 settembre alle ore 20:45 presso il Bluenergy Stadium.

Come arrivano le due squadre alla sfida — L'Udinese del tedesco Kostas Runjaic ha iniziato molto bene la sua stagione, non avendo ancora perso un match. I bianconeri hanno esordito in Coppa Italia vincendo contro la Carrarese 2-0 con reti di Iker Bravo ed Arthur Atta. In campionato, invece, hanno collezionato 7 punti in tre giornate. Alla prima in A, l'Udinese ha pareggiato 1-1 contro il Verona e, nelle partite seguenti, ha vinto due match fuori casa: prima a San Siro contro l'Inter (1-2) e poi all'Anconetani contro il Pisa (0-1). In queste prime partite della nuova stagione, Atta e Bravo hanno segnato 2 gol a testa.

Così come i loro avversari di domani sera, anche il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato la sua stagione in Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto 2-0 contro il Bari grazie ai gol di Rafael Leão, che poco dopo si è infortunato, e Christian Pulisic. In A, invece, il Diavolo ha esordito con la sconfitta casalinga per 1-2 contro la neopromossa Cremonese. Nei due match successivi, il Milan ha avuto modo di rifarsi grazie alle vittorie contro il Lecce (0-2) fuori casa e contro il Bologna in casa per 1-0 decisa dall'eterno Luka Modrić. A 40 anni e 5 giorni, il croato è diventato il sesto calciatore più anziano a segnare nella massima competizione italiana.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti, l'Udinese dovrebbe schierare la formazione titolare. Per il Milan, oltre a Jashari e Leão, non ci sará Mike Maignan per l'infortunio rimediato la scorsa settimana. Recupera Pavlović in difesa, a centrocampo ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek, in attacco Pulisic potrebbe tornare titolare.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Iker Bravo. All: Runjaic

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Giménez, Pulisic. All: Allegri (squalificato)

Udinese-Milan, dove vedere il match — I padroni di casa avrebbero la possibilità di andare in doppia cifra di punti, mentre i rossoneri potrebbero agganciare momentaneamente Napoli e Juventus. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 di domani e la sfida sarà visibile in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In streaming, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.