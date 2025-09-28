Union Berlino-Amburgo, quinta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 03:37

Domenica 28 settembre 2025, alle 19:30, l’An der Alten Försterei si accenderà per il posticipo della quinta giornata di Bundesliga: Union Berlino-Amburgo. Tra le due squadre c'è un unico precedente, risalente al 2019 in Bundesliga 2. Allora l'Union si impose 2-0 sull'Amburgo.

Union Berlino-Amburgo: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming — UNION BERLINO AMBURGO DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Union Berlino-Amburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Union Berlino-Amburgo in diretta streaming. La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 19:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Union Berlino — Due vittorie e due sconfitte, le prime quattro giornate ci raccontano di Union Berlino scatenato in fase offensiva, ma con qualche limite a livello difensivo. Sarà questa la sfida degli uomini di Steffen Baumgart che cercheranno di mettere in pratica gli insegnamenti raccolti nelle ultime gare, nella prossima partita.

L’infermeria resta affollata: assenze importanti come Torunarigha, Poulsen e Hefti costringono Baumgart a scelte oculate, ma la leadership di Diogo Leite e l’energia di Khedira e Haberer mantengono alto il livello del gruppo. In avanti, Ansah e Burke sono pronti a fare male agli avversari: il DNA combattivo dei berlinesi è evidente e li rende una minaccia costante.

Qui Amburgo — Avvio non brillante per l'Amburgo. Dopo il pari all'esordio in casa del Monchengladbach sono arrivate tre sconfitte di fila tra Bundesliga e DFB Pokal contro St.Pauli, Hannover (Coppa di Germania) e Bayern Monaco. Ecco perché il 2-1 con l'Heidenheim ha restituito il sorriso alla formazione di Merlin Polzin che va a caccia di conferme in casa dell'Union.

Union Berlino-Amburgo, probabili formazioni — UNION BERLINO (4-2-3-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Köhn; Burke, Ilić, Ansah. Allenatore: Steffen Baumgart

AMBURGO (3-4-3): Heuer Fernandes; Omari, Vušković, Elfadli; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Muheim; Philippe, Königsdörffer, Dompé. Allenatore: Merlin Polzin