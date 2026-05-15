A Berlino, certe vittorie riescono a cambiare improvvisamente il clima di un’intera squadra. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30, l'Union Berlin ospiterà l'Augsburg nell’ultima giornata di Bundesliga con una sensazione nuova addosso: quella di aver trovato entusiasmo, fiducia e una direzione chiara proprio nel momento finale della stagione. La prima storica vittoria di un’allenatrice donna sulla panchina dell’Union, arrivata la scorsa settimana con Eta, ha acceso curiosità, attenzione mediatica e soprattutto una forte risposta emotiva all’interno dello spogliatoio. L’Augsburg arriva ancora con residue speranze europee, ma la sensazione è che l’Union voglia trasformare quest’ultima gara casalinga in una vera celebrazione del nuovo corso. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI UNION BERLINO-AUGSBURG CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

L’Union Berlino ha vissuto una stagione complicata, altalenante e spesso molto più difficile del previsto. Tuttavia il successo della scorsa settimana, arrivato nei minuti finali e accompagnato da un’enorme carica emotiva, sembra aver ridato energia ad un ambiente che appariva spento da mesi. L’impatto di Eta sulla squadra è stato immediato soprattutto dal punto di vista mentale. La squadra è sembrata più libera, più aggressiva e soprattutto molto più convinta nelle proprie giocate offensive. Il pubblico berlinese ha accolto con entusiasmo questo nuovo capitolo e adesso l’Union vuole chiudere il campionato davanti ai propri tifosi lasciando sensazioni positive anche per il futuro. A livello offensivo Burke e Ilic stanno garantendo profondità e fisicità, mentre il lavoro di Khedira in mezzo al campo resta fondamentale per dare ordine e protezione alla squadra. L’Union, però, continua ad avere qualche fragilità difensiva soprattutto quando perde compattezza nelle transizioni.

L’Augsburg arriva invece a questa trasferta con ancora una piccola speranza europea, anche se il destino non dipende soltanto dai propri risultati. La squadra ha alternato buone prestazioni a improvvisi blackout durante la stagione, mostrando comunque una discreta qualità offensiva soprattutto negli spazi aperti. Gregoritsch resta il principale punto di riferimento offensivo, mentre Claude-Maurice e Kade sono due giocatori capaci di creare superiorità tecnica e accelerazioni improvvise tra le linee. Il vero problema dell’Augsburg è stata spesso la continuità mentale nelle partite più delicate.

Le probabili formazioni

L’Union Berlino dovrebbe confermare il proprio 3-5-2 con grande attenzione all’intensità sugli esterni. Trimmel e Rothe avranno il compito di accompagnare costantemente la manovra offensiva, mentre in mezzo al campo Khedira agirà da riferimento tattico davanti alla difesa. Davanti spazio alla coppia Burke-Ilic, chiamata a sfruttare fisicità e profondità contro la linea difensiva dell’Augsburg.

L’Augsburg dovrebbe invece rispondere con un 3-4-2-1 molto dinamico. Claude-Maurice e Kade agiranno alle spalle di Gregoritsch cercando di attaccare rapidamente la trequarti avversaria, mentre Rieder e Massengo proveranno a dare equilibrio e palleggio in mezzo al campo. Grande attenzione anche alla spinta di Wolf sulla corsia esterna.

Union Berlino (3-5-2): Klaus; Doekhi, Leite, Querfeld; Trimmel, Schafer, Khedira, Kemlein, Rothe; Burke, Ilic.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Wolf; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.

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