Union Berlino-Bayern in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Il campionato tedesco si prepara a vivere un sabato di grande calcio con la sfida tra Union Berlino e Bayern Monaco, in programma l'8 novembre 2025 alle ore 15:30 presso lo stadio An der Alten Forsterei. Un match che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi: da una parte l'Union, che naviga a metà classifica con 11 punti, e dall'altra il Bayern, dominatore assoluto di questa prima parte di stagione con 27 punti frutto di 9 vittorie consecutive.