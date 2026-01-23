Union Berlino-Borussia Dortmund: dove vedere la partita in streaming

Segui Union Berlino-Borussia Dortmund in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 gennaio - 18:30

Il prossimo appuntamento di Bundesliga mette di fronte Union Berlino e Borussia Dortmund allo stadio An der Alten Försterei, sabato 24 gennaio 2026 alle 18:30.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Il momento delle due squadre — L’Union Berlino attualmente occupa la nona posizione con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte. La squadra guidata da Steffen Baumgart ha segnato 24 reti e ne ha subite 27, evidenziando alcune difficoltà in fase difensiva. Tuttavia, tra le mura amiche i berlinesi hanno mostrato una certa solidità, con 3 successi, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, rendendo l’An der Alten Försterei un terreno difficile da violare.

Il Borussia Dortmund, allenato da Niko Kovač, si trova invece al secondo posto con 39 punti. In trasferta la squadra giallonera ha mantenuto un rendimento stabile, raccogliendo 4 vittorie, 4 pareggi e un solo ko. Con 35 gol segnati e 17 subiti, Dortmund può vantare una delle difese più affidabili della Bundesliga, supportata da un attacco estremamente incisivo. Il precedente confronto diretto tra le due squadre ha visto il Dortmund imporsi nettamente 3-0 in casa, confermando il proprio vantaggio tecnico.

L’incontro promette quindi di essere una sfida intensa e combattuta, con entrambe le formazioni determinate a conquistare punti preziosi per perseguire i rispettivi obiettivi stagionali.