Union Berlino-Brema: probabili formazioni e streaming gratis

Union Berlino e Werder Brema si affrontano in uno scontro diretto importante nella parte bassa della classifica

Stefano Sorce 7 marzo - 17:14

La 25ª giornata di Bundesliga propone uno scontro diretto importante nella zona medio-bassa della classifica. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 17:30, allo Stadion An der Alten Försterei, si sfidano Union Berlino-Brema in una gara che potrebbe avere un peso significativo nella corsa alla salvezza.

Il momento delle due squadre — L’Union Berlino arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Borussia Mönchengladbach, rete di Kevin Diks, risultato che ha interrotto il buon momento seguito alla vittoria contro il Bayer Leverkusen. La squadra della capitale si trova al decimo posto con 28 punti, ma il margine sulla zona pericolosa resta ridotto. Con diverse squadre racchiuse in pochi punti, una sconfitta potrebbe riaprire scenari complicati nella lotta per restare in Bundesliga.

Il Werder Brema, invece, ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Heidenheim, Milosevic ed autorete di Behrens, un successo molto importante nello scontro diretto per la salvezza. I biancoverdi occupano il sedicesimo posto con 22 punti, posizione che significherebbe spareggio salvezza. Il cammino resta complicato, ma la squadra di Thioune vuole sfruttare questo momento per provare a dare continuità ai risultati e uscire dalla zona più pericolosa della classifica. Uno dei giocatori più attesi è Jovan Milosevic, autore di gol nelle ultime due partite di campionato, anche se le sue condizioni fisiche restano da valutare dopo l’infortunio accusato nell’ultimo turno.

Probabili formazioni di Union Berlino-Werder Brema — L’Union Berlino dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2, con Ronnow tra i pali; difesa composta da Doekhi, Querfeld e Nsoki. Sugli esterni agiranno Trimmel e Köhn, con Khedira e Kemlein in mezzo al campo. Schafer agirà sulla trequarti alle spalle delle punte Ansah e Burke.

Il Werder Brema dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, con Backhaus in porta; linea difensiva composta da Sugawara, Stark e Friedl. A centrocampo Stage, Lynen e Puertas, con Deman sulla fascia. Sulla trequarti Grull e Schmid alle spalle dell’attaccante Milosevic.

Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn; Schafer; Ansah, Burke.

Werder Brema (3-4-2-1): Backhaus; Sugawara, Stark, Friedl; Deman, Stage, Lynen, Puertas; Grull, Schmid; Milosevic.

