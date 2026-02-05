Union Berlino-Francoforte: streaming, diretta tv e probabili formazioni

Union Berlino ed Eintracht Francoforte si affrontano in un match delicato della Bundesliga. I padroni di casa cercano la prima vittoria del 2026

Stefano Sorce 5 febbraio - 19:57

La 21ª giornata di Bundesliga mette di fronte Union Berlino-Francoforte, in una sfida che arriva in un momento delicato soprattutto per gli ospiti. Il match si giocherà venerdì 5 febbraio alle ore 20:30 e rappresenta un crocevia importante per due squadre che, per motivi diversi, cercano una svolta dopo un avvio di 2026 complicato.

Il momento delle due squadre — L’Union Berlino arriva a questo appuntamento con una classifica relativamente tranquilla, ma con segnali difensivi che iniziano a preoccupare. Le ultime uscite contro Borussia Dortmund e Hoffenheim hanno messo in luce una fragilità insolita per una squadra che ha sempre costruito i propri risultati sull’organizzazione e sulla solidità. Sei gol incassati in due partite hanno frenato l’entusiasmo e rinviato l’appuntamento con la prima vittoria del 2026. Nonostante questo, il bilancio stagionale resta in linea con le aspettative. Dopo un campionato precedente vissuto in grande sofferenza, la squadra di Steffen Baumgart ha ritrovato equilibrio e continuità, soprattutto davanti al proprio pubblico. L’obiettivo resta una salvezza senza patemi, ma la voglia di regalare una gioia ai tifosi dopo settimane difficili potrebbe spingere l’Union ad affrontare la gara con un atteggiamento più offensivo del solito.

Situazione decisamente più tesa in casa Eintracht. Le Adler arrivano a Berlino dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Europa, una serie negativa che ha allontanato la squadra dalla zona Europa e costretto la società a un nuovo cambio in panchina. La scelta di affidarsi ad Albert Riera segna l’inizio dell’ennesima ripartenza stagionale, con l’obiettivo di scuotere un ambiente sfiduciato. I problemi principali restano dietro: con 45 gol subiti, l’Eintracht ha una delle peggiori difese della Bundesliga, dato incompatibile con ambizioni europee. Il debutto del nuovo tecnico arriva in un contesto complicato, ma spesso queste situazioni portano anche una reazione emotiva immediata. L’Eintracht ha bisogno di punti, ma soprattutto di ritrovare equilibrio e fiducia, elementi smarriti nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Francoforte — In casa Union Berlino, Steffen Baumgart dovrebbe confermare l’impianto a tre difensori, puntando sulla solidità e sulla fisicità al centro. Tra i pali spazio a Rønnow, ormai certezza assoluta, protetto da una linea difensiva composta da Doekhi, Querfeld e Nsoki, chiamati a riscattare le recenti difficoltà collettive. Sugli esterni, Haberer e Köhn avranno il compito di garantire equilibrio ma anche spinta, soprattutto nelle fasi di possesso. In mezzo al campo, l’esperienza di Khedira sarà fondamentale per schermare la difesa, con Kemlein chiamato a dare dinamismo e intensità. Alle spalle dell’unica punta Ilić, Baumgart dovrebbe affidarsi alla coppia Burke–Ansah, incaricata di muoversi tra le linee e attaccare la profondità per sfruttare le lacune difensive avversarie.

Sul fronte opposto, l’Eintracht Francoforte inaugura l’era Albert Riera con un sistema più classico, orientato al 4-1-4-1, ma potenzialmente molto offensivo. In porta ci sarà Santos, mentre la linea difensiva dovrebbe vedere Kristensen e Brown sugli esterni, con Koch e Theate al centro, una coppia chiamata a ritrovare compattezza dopo settimane complicate. Davanti alla difesa agirà Larsson, incaricato di proteggere la retroguardia e dare ordine alla manovra. Sulla linea dei quattro centrocampisti offensivi, Riera dovrebbe puntare su qualità ed esperienza: Dōan e Knauff sugli esterni per garantire ampiezza e velocità, con Götze e Chaïbi nel cuore del gioco a gestire i tempi e rifinire l’azione. In avanti, il riferimento offensivo sarà Kalimuendo, chiamato non solo a finalizzare ma anche a muoversi molto per aprire spazi e favorire gli inserimenti dei centrocampisti.

Union Berlino (3-4-2-1): Rønnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Köhn; Burke, Ansah; Ilić.

Eintracht Francoforte (4-1-4-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson; Dōan, Götze, Chaïbi, Knauff; Kalimuendo.

