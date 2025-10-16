Union Berlino-M’Gladbach in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Union Berlino-Borussia M'Gladbach in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come fare per vedere la sfida di Bundesliga, le probabili formazioni e lo stato di forma delle due compagini.

Stefano Sorce 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 12:29)

Venerdì 17 ottobre 2025, alle 20:30, l'Alte Forsterei ospita la sfida tra Union Berlino e Borussia Monchengladbach, valida per la settima giornata di Bundesliga. Una gara che mette di fronte due squadre in cerca di riscatto.

Come arrivano Union Berlino e Gladbach alla gara — L’Union Berlino di Steffen Baumgart vive un inizio di stagione tra alti e bassi. Con 7 punti in 6 giornate (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), la squadra della capitale si trova appena sopra la zona retrocessione. I problemi principali riguardano la fase difensiva, con 13 gol subiti in 6 partite, ma l’attacco mostra segnali incoraggianti con 8 reti realizzate. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Leverkusen, l’Union ha reagito in Coppa di Germania vincendo 3-0 contro il Luckenwalde. All’Alte Försterei, i berlinesi contano una vittoria, un pareggio e una sconfitta — un rendimento che andrà migliorato per ritrovare stabilità.

Il Gladbach guidato da Eugen Polanski è in piena crisi di risultati: penultimo con 3 punti (3 pareggi e 3 sconfitte), non ha ancora conquistato una vittoria in campionato. La difesa scricchiola (12 gol subiti), mentre l’attacco fatica a incidere, con appena 5 gol segnati. L’ultimo pareggio per 0-0 contro il Friburgo ha mostrato maggiore compattezza, così come il successo in Coppa di Germania contro il Preußen Münster (3-2). Tuttavia, serve continuità per rialzarsi in Bundesliga e abbandonare le zone basse della classifica.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Borussia Monchengladbach — Nell'Union ci sarà Ronnow tra i pali, portiere di grande affidabilità e riflessi pronti. In difesa spazio a Doekhi, roccioso e dominante nel gioco aereo grazie anhe alla sua capacità di intercetto, affiancato da Querfeld e Diogo Leite, difensore dotato di ottima visione di gioco, capace di impostare con passaggi lunghi precisi e di imporsi nei duelli aerei. Sulle fasce agiranno Trimmel e Kohn, con Khedira e Schafer in mediana a dare equilibrio. Sulla trequarti spazio a Burke e Jeong, pronti a supportare l’unica punta Ilic, chiamato a sfruttare gli spazi nella retroguardia del Gladbach.

Per gli ospiti in porta ci sarà Nicolas, protetto da una linea difensiva formata da Scally, Elvedi, Diks e Netz. Proprio Elvedi rappresenta il pilastro difensivo, forte nelle intercettazioni e negli interventi in scivolata, capace di anticipare gli avversari e dare sicurezza al reparto. A centrocampo spazio a Reitz e Engelhardt: il primo, dotato di grande resistenza e visione di gioco, si distingue per la capacità di affrontare l’uomo in velocità, mantenere la calma sotto pressing e servire passaggi incisivi; il secondo garantirà equilibrio e inserimenti. Sulla trequarti agiscono Sander, Castrop e Neuhaus, quest’ultimo uomo chiave nella manovra offensiva grazie alla tecnica e alla precisione nei passaggi filtranti e nei dribbling. In attacco, spazio a Tabakovic, punto di riferimento offensivo e terminale principale.

Union Berlino (3-4-2-1): Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Schafer, Kohn, Burke, Jeong, Ilic. Allenatore: Baumgart

B. Gladbach (4-2-3-1): Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Netz, Reitz, Sander, Engelhardt, Castrop, Neuhaus, Tabakovic. Allenatore: Polanski.

