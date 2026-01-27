Union Saint-Gilloise-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming LIVE

I Campioni del Belgio possono ancora sperare nella qualificazione ai Play-off, mentre i bergamaschi puntano alla top 8 della classifica

Jacopo del Monaco 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 15:02)

Tra le squadre che si affronteranno domani sera figurano anche l'Union Saint-Gilloise e l'Atalanta e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere quest'incontro. I due club, infatti, si sfideranno in occasione dell'ottava ed ultima giornata della Champions League. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si terrà presso lo Stadio Constant Vanden Stock, impianto di proprietà dell'Anderlecht. Infatti, l'USG ne ha usufruito visto che il suo stadio non è omologato per le competizioni UEFA.

Union Saint-Gilloise vs Atalanta, dove vedere l'incontro — Entrambi i club possono ancora migliorare le rispettive posizioni in classifica con l'obiettivo di proseguire il cammino nella massima competizione europea. I nerazzurri, in particolar modo, hanno la possibilità di andare tra le prime otto per evitare di giocare i Play-off, ma questo dipenderà anche dai risultati delle altre partite. La sfida di domani sera tra Union Saint-Gilloise ed Atalanta sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Il percorso nella League Phase delle due squadre — In questo momento, l'Union Saint-Gilloise che ha come allenatore David Hubert occupa la posizione numero 31 nella massima competizione europea con sei punti, a -2 dalla zona Play-off. I Campioni del Belgio hanno iniziato il loro cammino europeo vincendo 1-3 in casa del PSV, successivamente hanno ottenuto tre sconfitte di fila, di cui due contro Newcastle ed Inter con lo stesso risultato finale (0-4) e l'altra in casa dell'Atlético Madrid (3-1). In seguito, la rete di Promise David ha deciso la sfida in trasferta contro il Galatasaray. Dopo la vittoria in Turchia, però, l'USG ha perso prima 2-3 l'Olympique Marsiglia con tanto di gol annullato a Mac Allister per fuorigioco millimetrico e poi all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco (2-0).

L'Atalanta, prima allenata da Ivan Jurić ed ora da Raffaele Palladino, in questo momento occupa la tredicesima posizione in classifica e ha totalizzato 13 punti, gli stessi che hanno tante altre squadre che puntano alla top 8. In quest'edizione della Champions League, i nerazzurri hanno esordito con una pesante sconfitta in casa del Paris Saint-Germain(4-0). In seguito, hanno ottenuto ben cinque risultati utili consecutivi avendo pareggiato 0-0 contro lo Slavia Praga e battendo: Club Bruges e Chelsea in casa con lo stesso risultato, ovvero 2-1; Olympique Marsiglia (0-1); Eintracht Frankfurt (0-3). La scorsa settimana, però, gli Orobici hanno perso 2-3 contro l'Athletic Bilbao.

Probabili formazioni — La compagine belga non avrà a disposizione lo squalificato David e l'infortunato Rodriguez e ci sono diversi giocatori in diffida. Quindi, in caso di ammonizioni, salteranno la prossima partita. L'Atalanta, dal canto suo, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare, mentre l'unico indisponibile è Bellanova per un problema al bicipite femorale.

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Brugess, Sykes; Khalaili, van de Perre, Zorgane, Niang; Ait El Hadj, Florucz; Fuseini. Allenatore: Hubert

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinać; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino