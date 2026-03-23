Unirea-Otelul: dove vedere la Superliga rumena in Streaming e in Tv

Unirea-Otelul: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga rumena su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 09:07)

La sfida tra Unirea e Otelul assume un peso specifico tutt’altro che banale. Non è una partita qualsiasi: siamo nel pieno del Relegation round, dove ogni punto può cambiare il destino di una stagione intera. La classifica è corta, le pressioni aumentano e ogni errore rischia di costare caro.

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Qui Unirea — L’Unirea arriva a questo appuntamento con l’urgenza di invertire subito la rotta. Nel primo turno ha incassato una sconfitta pesante contro il Botoșani, un 3-2 che brucia soprattutto per come è maturato: avanti fino all’89’, la squadra si è fatta rimontare nel finale, lasciando per strada punti fondamentali.

Un ko che pesa doppio anche guardando la classifica: penultimo posto a quota 13 punti, con la zona playout distante appena due lunghezze ma soprattutto con la salvezza diretta già a sette punti. La squadra di Claudiu Niculescu si trova quindi in una situazione in cui non può più permettersi passaggi a vuoto, e deve trasformare la frustrazione dell’ultimo turno in una reazione immediata.

Qui Otelul — Non molto diversa, anche se meno critica, la situazione dell’Otelul. La formazione di Galați occupa il quinto posto con 21 punti, ma non può certo sentirsi al sicuro: il margine sulla zona playout è di soli cinque punti. Anche qui, l’ultimo turno ha lasciato scorie, con la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’FK Csikszereda. Un risultato che ha interrotto il tentativo di trovare continuità e che obbliga la squadra a cercare risposte rapide, soprattutto lontano da casa.

Unirea-Otelul, probabili formazioni — Unirea Slobozia (3-4-3): Rusu; Orozco, Antoche, Safronov; Dorobanțu, Lungu, Al. Albu, Dragu; Ponde, Espinosa, Yakanov. Allenatore: Claudiu Niculescu.

Otelul Galati (4-2-3-1): Dur-Bozoancă; Zhelev, Né Lopes, E. Neicu, Conrado; Bană, João Lameira; A. Ciobanu, Luan Campos, Debeljuh; Andrezinho. Allenatore: Stjepan Tomas.

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