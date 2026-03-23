Unirea-Otelul: dove vedere la Superliga rumena in Streaming e in Tv

La sfida tra Unirea e Otelul assume un peso specifico tutt’altro che banale. Non è una partita qualsiasi: siamo nel pieno del Relegation round, dove ogni punto può cambiare il destino di una stagione intera. La classifica è corta, le pressioni aumentano e ogni errore rischia di costare caro.
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Qui Unirea—
L’Unirea arriva a questo appuntamento con l’urgenza di invertire subito la rotta. Nel primo turno ha incassato una sconfitta pesante contro il Botoșani, un 3-2 che brucia soprattutto per come è maturato: avanti fino all’89’, la squadra si è fatta rimontare nel finale, lasciando per strada punti fondamentali.
Un ko che pesa doppio anche guardando la classifica: penultimo posto a quota 13 punti, con la zona playout distante appena due lunghezze ma soprattutto con la salvezza diretta già a sette punti. La squadra di Claudiu Niculescu si trova quindi in una situazione in cui non può più permettersi passaggi a vuoto, e deve trasformare la frustrazione dell’ultimo turno in una reazione immediata.
Qui Otelul—
Non molto diversa, anche se meno critica, la situazione dell’Otelul. La formazione di Galați occupa il quinto posto con 21 punti, ma non può certo sentirsi al sicuro: il margine sulla zona playout è di soli cinque punti. Anche qui, l’ultimo turno ha lasciato scorie, con la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’FK Csikszereda. Un risultato che ha interrotto il tentativo di trovare continuità e che obbliga la squadra a cercare risposte rapide, soprattutto lontano da casa.
Unirea-Otelul, probabili formazioni—
Unirea Slobozia (3-4-3): Rusu; Orozco, Antoche, Safronov; Dorobanțu, Lungu, Al. Albu, Dragu; Ponde, Espinosa, Yakanov. Allenatore: Claudiu Niculescu.
Otelul Galati (4-2-3-1): Dur-Bozoancă; Zhelev, Né Lopes, E. Neicu, Conrado; Bană, João Lameira; A. Ciobanu, Luan Campos, Debeljuh; Andrezinho. Allenatore: Stjepan Tomas.
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