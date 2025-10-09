Universidad Catolica-Nublense: diretta TV e streaming LIVE del match

Come seguire la sfida in programma questa notte

Michele Massa 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 17:04)

Il momento delle due squadre — Universidad Católica si presenta alla sfida forte di un momento positivo, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle ultime dieci partite disputate. Il rendimento tra le mura amiche è convincente: 20 gol realizzati e soltanto 9 subiti, con sei partite concluse a porta inviolata. L'attacco si mostra incisivo, anche se non sempre si traduce in gare ricche di gol. L’ultimo successo in trasferta contro Deportes Limache ha messo in evidenza anche la solidità mentale della squadra, capace di imporsi in sfide combattute grazie a prestazioni decisive di giocatori come Vicente Bernedo.

Ñublense, invece, ha avuto un percorso più altalenante, ma ha spesso reagito bene nei momenti difficili: cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime dieci gare. Lontano da casa, la difesa mostra fragilità (16 reti subite), e l'attacco non brilla per prolificità con 10 gol segnati in trasferta. Nonostante ciò, la squadra resta pericolosa, grazie a un reparto offensivo dinamico che, per media di pericolosità, supera persino quello della Católica. Un esempio recente è la gara contro Coquimbo Unido, dove Lorenzo Enrique Reyes Vicencio si è distinto come miglior giocatore in campo, pur nella sconfitta.

Le probabili formazioni di Universidad Catolica-Nublense — UNIVERSIDAD CATOLICA (4-3-3): Vicente Bernedo; Dylan Escobar, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri, Eduard Bello.

NUBLENSE (5-4-1): Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Esteban Valencia, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Lucas Molina; Patricio Rubio.