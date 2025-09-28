L'emozioni del calcio rumeno per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 22:23)

C'è anche il campionato rumeno nel ricchissimo menù di lunedì 29 settembre con il derby di Cluj tra l'Universitatea e Cf. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio. Con Bet365 puoi seguire la sfida GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Universitatea Cluj-CF Cluj in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisin diretta live.

Il momento delle due squadre — Il CFR Cluj e l'Universitatea Cluj si affrontano con determinazione per conquistare tre punti nella Liga I rumena. Dopo 10 giornate, le statistiche mostrano che il CFR Cluj ha segnato 23 gol e conquistato cinque vittorie, due in più rispetto all'Universitatea Cluj, che ha realizzato 10 gol. Analizzando gli ultimi confronti diretti tra le due squadre, il CFR Cluj ha prevalso in 3 occasioni, mentre l'Universitatea Cluj ha vinto una volta. Inoltre, un incontro tra le due formazioni si è concluso con un pareggio.

Le probabili formazioni di Universitatea Cluj-CF Cluj — Universitatea Cluj (4-3-3): Gertmonas (P); Boboc, Masoero, van der Werff, Chipciu (D); Bic, Popescu, Silaghi (C); Nistor, Thiam, Miranyan (A)

CFR Cluj (4-2-3-1): Hindrich (P); Mogos, da Costa Bolgado, Cristian Ilie, Rocha (D); Fica, Dokovic (C); Paun, Deac (C); Munteanu (A); Postolachi