derbyderbyderby streaming USA-Giappone: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis

Diretta TV e Streaming

USA-Giappone: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis

USA-Giappone: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis - immagine 1
USA-Giappone, amichevole di preparazione al prossimo Mondiale: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

USA-Giappone, un'amichevole che, pur non mettendo in palio qualificazioni o trofei, diventa un test importante per misurare ambizioni e livello di preparazione delle due selezioni. I padroni di casa, già qualificati in quanto Paese ospitante insieme a Messico e Canada; i nipponici, invece, sono state tra le primissime selezioni a staccare il pass per il Nord America.

Dove vedere USA-Giappone in diretta Tv e in streaming gratis

—  

USA GIAPPONE DIRETTA TV LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere USA-Giappone, il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) al Lower.com Field di Columbus. L'amichevole tra le due selezioni sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui USA

—  

Gli Stati Uniti, già certi della partecipazione al Mondiale 2026 in quanto Paese ospitante (insieme a Canada e Messico), affrontano la sfida con l’obiettivo di testare la crescita del gruppo. Con Pochettino alla guida, la nazionale a stelle e strisce vuole alzare l’asticella della competitività, contando su un organico giovane ma sempre più ricco di talenti che militano in Europa.

Qui Giappone

—  

Il Giappone, protagonista indiscusso in Asia, ha conquistato la qualificazione sul campo con largo anticipo. I Samurai Blue arrivano con una generazione brillante e giocatori ormai affermati nei top campionati europei. Rapidi, disciplinati e tatticamente solidi, puntano a confermare la loro crescita anche a livello globale.

USA-Giappone, probabili formazioni

—  

USA (4-2-3-1): Freese; Dest, Richards, Ream, Arfsten; Adams, McGlynn; Zendejas, Pulisic, Weah; Sargent. Ct: Mauricio Pochettino.

GIAPPONE (4-2-3-1): Hayakawa; Nagatomo, Itakura, Watanabe, Seko; Endo, Doan; Kubo, Ito, Mitoma. Ct: Hajime Moriyasu.

Leggi anche
Venezuela-Colombia: dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis
Bolivia-Brasile: dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA