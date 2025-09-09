USA-Giappone: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis

USA-Giappone, un'amichevole che, pur non mettendo in palio qualificazioni o trofei, diventa un test importante per misurare ambizioni e livello di preparazione delle due selezioni. I padroni di casa, già qualificati in quanto Paese ospitante insieme a Messico e Canada; i nipponici, invece, sono state tra le primissime selezioni a staccare il pass per il Nord America.
USA GIAPPONE DIRETTA TV LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere USA-Giappone, il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) al Lower.com Field di Columbus. L'amichevole tra le due selezioni sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui USA—
Gli Stati Uniti, già certi della partecipazione al Mondiale 2026 in quanto Paese ospitante (insieme a Canada e Messico), affrontano la sfida con l’obiettivo di testare la crescita del gruppo. Con Pochettino alla guida, la nazionale a stelle e strisce vuole alzare l’asticella della competitività, contando su un organico giovane ma sempre più ricco di talenti che militano in Europa.
Qui Giappone—
Il Giappone, protagonista indiscusso in Asia, ha conquistato la qualificazione sul campo con largo anticipo. I Samurai Blue arrivano con una generazione brillante e giocatori ormai affermati nei top campionati europei. Rapidi, disciplinati e tatticamente solidi, puntano a confermare la loro crescita anche a livello globale.
USA-Giappone, probabili formazioni—
USA (4-2-3-1): Freese; Dest, Richards, Ream, Arfsten; Adams, McGlynn; Zendejas, Pulisic, Weah; Sargent. Ct: Mauricio Pochettino.
GIAPPONE (4-2-3-1): Hayakawa; Nagatomo, Itakura, Watanabe, Seko; Endo, Doan; Kubo, Ito, Mitoma. Ct: Hajime Moriyasu.
