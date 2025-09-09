USA-Giappone: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis

USA-Giappone, amichevole di preparazione al prossimo Mondiale: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

USA-Giappone, un'amichevole che, pur non mettendo in palio qualificazioni o trofei, diventa un test importante per misurare ambizioni e livello di preparazione delle due selezioni. I padroni di casa, già qualificati in quanto Paese ospitante insieme a Messico e Canada; i nipponici, invece, sono state tra le primissime selezioni a staccare il pass per il Nord America.