Rhode Island-Louisville City, il 17° turno della USL Championship: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis

Rhode Island-Louisville City , sfida ad alta tensione al Centreville Bank Stadium . I padroni di casa vanno a caccia di conferme dopo l’ultima vittoria, ma gli ospiti arrivano lanciatissimi in virtù della qualificazione play-off già ottenuta, e del miglior rendimento esterno della lega.

RHODE ISLAND LOUISVILLE CITY USL CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING - Scopriamo dove vedere Rhode Island-Louisville City , il match in programma questa notte (calcio d'inizio ore 01:30) al Centreville Bank Stadium (Pawtucket). La gara valida per la 23ª giornata della USL Championship sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Rhode Island

Il Rhode Island FC arriva a questa sfida con la solita impronta difensiva che l’ha resa una squadra ostica: otto clean sheet, pochi gol concessi e un vero fortino costruito al Centreville Bank Stadium, dove nessuno segna da luglio. Pur restando fuori dalla zona playoff, l’ultima vittoria contro Charleston ha ridato fiducia e dimostrato che la squadra sa colpire anche con poche occasioni. Per i ragazzi di Khano Smith, ogni punto ora pesa doppio.