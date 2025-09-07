Tampa Bay-Sacramento Republic , una sfida che per l'allenatore della formazione ospite, Neil Collins , rappresenta un derby a tutti gli effetti, un derby del cuore visto che in passato ha allenato i padroni di casa. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dell'01:30 nel migliore dei modi avendo esultato nel turno precedente.

Il Tampa Bay arriva alla sfida contro Sacramento con entusiasmo dopo il successo in rimonta contro Pittsburgh, prima vittoria casalinga dell’era Casciato. Il nuovo tecnico è ancora imbattuto ad Al Lang e punta a sfruttare le tante gare interne rimaste per riagganciare la corsa playoff.

In palio ci sono punti pesanti: i Rowdies inseguono Indy Eleven e Rhode Island, con ancora margine per rientrare. A rendere speciale la sfida, il ritorno in Florida dell’ex allenatore Neill Collins , oggi alla guida di un Sacramento secondo in Western Conference.

Qui Sacramento Republic

Non è da meno Sacramento che arriva a Tampa con il morale alle stelle dopo il 2-0 rifilato al New Mexico, trascinato dalla doppietta di Khori Bennett e dagli assist illuminanti di Rodrigo Lopez, fresco di premio come Giocatore del Mese USL. La difesa ha blindato l’area senza concedere tiri in porta, mentre il portiere Danny Vitiello guida la lega con 9 clean sheet. La sfida avrà un sapore speciale: in panchina c’è Neill Collins, ex tecnico dei Rowdies, ora deciso a piegare la sua vecchia squadra. Sacramento vuole chiudere la lunga trasferta con un’altra vittoria pesante.