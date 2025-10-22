Segui Utah Jazz-Los Angeles Clippers: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NBA in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 22 ottobre - 11:52

La nuova stagione NBA entra nel vivo con una delle sfide più attese della Western Conference: i Los Angeles Clippers fanno visita agli Utah Jazz al Delta Center nella notte tra il 22 e il 23 ottobre (palla a due alle 03:00 italiane). Due squadre con ambizioni molto diverse, ma unite dal desiderio di iniziare il cammino con il piede giusto dopo un'estate di cambiamenti e un preseason altalenante.

Qui Utah Jazz — Gli Utah Jazz, invece, si trovano in una fase di ricostruzione profonda, ma con un roster giovane e pieno di talento. Dopo un 2024/25 deludente, chiuso con appena una vittoria nelle ultime dieci partite, coach Will Hardy punta tutto sulla crescita del nuovo core formato da Keyonte George, Brice Sensabaugh e Kyle Filipowski.

Nonostante i risultati negativi, i Jazz restano una squadra capace di giocare ad alto ritmo e di trovare punti da più interpreti: 111 di media realizzati a fronte di oltre 130 subiti, numeri che raccontano un gruppo spettacolare ma ancora troppo fragile dietro. La priorità sarà ritrovare compattezza difensiva, soprattutto sotto canestro, dove mancano esperienza e centimetri dopo l’addio di alcuni veterani.

Qui Los Angeles Clippers — I Clippers di Tyronn Lue ripartono dopo l’eliminazione ai Playoff per mano dei Denver Nuggets, consapevoli che questa potrebbe essere l’ultima chiamata per il duo Harden–Leonard. Il gruppo ha mostrato segnali incoraggianti nel finale della scorsa stagione e ora vuole trasformare il talento in continuità.

Nelle ultime dieci partite ufficiali (tra regular season e playoff), Los Angeles ha raccolto sei vittorie e quattro sconfitte, segnando oltre 111 punti di media con il 50% dal campo. Kawhi Leonard resta il faro offensivo (27 punti di media nelle ultime cinque gare in trasferta), mentre James Harden e Ivica Zubac garantiscono equilibrio e presenza fisica.

L’obiettivo è chiaro: dominare l’Ovest e trovare una chimica stabile che permetta ai Clippers di competere con i top team come Denver e Minnesota.

I probabili quintetti di Utah Jazz-Los Angeles Clippers — UTAH JAZZ, probabile rooster titolare: George, Mykhailiuc, Kessler, Markkanen, Filipowski. Coach: Will Hardy

LOS ANGELES CLIPPERS, probabile rooster titolare: Jones, Leonard, Zubac, Miller, Harden. Coach: Tyronn Lue

