Utah Jazz-Phoenix Suns, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Martedì 28 ottobre, alle 02:00 scendono in campo Utah Jazz e Phoenix Suns, due squadre in ricostruzione che non sono reduci da una stagione particolarmente positiva. Nessuna delle due squadre, infatti, ha raggiunto la post-season la scorsa stagione. Questo match sarà utile per misurare le ambizioni delle due squadre. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Com’è finita l’ultima stagione—
La partita metterà l'una di fronte l'altra due squadre che quest'anno sperano di fare meglio rispetto alla passata stagione. Gli Utah Jazz hanno chiuso la regular season all'ultimo posto, mentre i Phoenix Suns appena undicesimi, il primo gradino al di sotto di quelli che consentono l'accesso ai play-in. Se Utah da diversi anni non riesce ad emergere, discorso diverso va fatto per i Suns, che hanno investito molto negli ultimi anni per cercare di competere ai massimi livelli.
I probabili quintetti di Utah Jazz-Phoenix Suns—
I due roster sono profondi, ma bisogna ancora trovare la quadra. I risultati al momento non sono indicativi, dato che siamo solamente all'inizio della stagione. Il tempo, e le prossime partite, aiuteranno i coach a designare il quintetto di partenza.
Utah Jazz: Isaiah Collier, Ace Bailey, Brice Sensabaugh, Lauri Markkanen, Walker Kessler.
Phoenix Suns: Devin Booker, Jalen Green, Royce O'Neale, Dillon Brooks, Mark Williams.
