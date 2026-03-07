Valencia-Alaves: diretta live e streaming gratis del match di Liga

La partita tra Valencia e Alavés, valida per la 27ª giornata di Liga, si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Mestalla di Valencia

Stefano Sorce 7 marzo - 17:24

La 27ª giornata di Liga si chiude con una sfida molto delicata per la lotta salvezza. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 21:00, allo Stadio Mestalla, giocano Valencia-Alaves in uno scontro diretto che potrebbe pesare parecchio nella parte bassa della classifica.

Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Valencia arriva alla sfida con un risultato importante alle spalle: la vittoria per 1-0 contro l’Osasuna, decisa dal solito Ramazani su calcio di rigore. La squadra di Carlos Corberán ha mostrato segnali di crescita e, soprattutto, continua a costruire gran parte della propria salvezza grazie alle partite giocate al Mestalla. Con 29 punti in classifica, i valenciani hanno preso un leggero margine sulla zona retrocessione ma non possono permettersi cali di tensione, perché la classifica resta molto corta.

L’Alavés vive invece un momento complicato. La sconfitta per 2-0 contro il Levante ha aggravato la situazione e portato all’esonero di Eduardo Coudet. Al suo posto è arrivato Quique Sánchez Flores, chiamato a risollevare il morale di una squadra che ora si trova sedicesima con 27 punti, appena sopra la zona pericolosa. Il nuovo allenatore dovrebbe puntare sulla continuità per le prime partite, cercando di ridare fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane ha perso sicurezza.

Probabili formazioni di Valencia-Alaves — Il Valencia dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Dimitrievski tra i pali; difesa composta da Rendall, Núñez, Comert e Gayà. A centrocampo agiranno Ramazani, Rodriguez, Ugrinic e Rioja, mentre in attacco la coppia sarà formata da Guerra e Duro.

L’Alavés dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, 4-4-2, con Sivera in porta; linea difensiva composta da Otto, Tenaglia, Pacheco e Guevara. A centrocampo spazio ad Akhomach, Ibanez, Blanco e Alena, mentre in attacco giocheranno Martinez e Boye.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Núñez, Comert, Gayà; Ramazani, Rodriguez, Ugrinic, Rioja; Guerra, Duro.

Deportivo Alavés (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Guevara; Akhomach, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boye.

