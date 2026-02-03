Dove vedere Valencia-Athletic Club in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Valencia-Athletic Club: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 21:32)

Entra nel vivo la Copa del Rey. La manifestazione ha già regalato grandi sorprese con l’eliminazione del Real Madrid per mano dell’Albacete e siamo appena ai quarti di finale, tutto può ancora succedere. Una delle sfide più affascinanti per approdare in semifinale è quella tra Valencia e Athletic Club, che si disputerà al Mestalla domani, 4 febbraio, alle 21:00. La posta in palio è altissima, soprattutto perché le due squadre, attraverso la Coppa, possono riscattare una stagione fin qui non pienamente convincente. Scopri come seguire la partita

Il momento delle due squadre — Il Valencia si presenta ai quarti di finale della Coppa del Re dopo aver battuto agli ottavi il Burgos senza troppi problemi e lo Sporting Gijon ai sedicesimi. La classifica, però, continua a non sorridereIl Valencia è infatti al sedicesimo posto, ma sta provando comunque a scalare posizioni, nonostante l’ultima sconfitta sul campo del Real Betis. Nelle ultime cinque partite ha, infatti, collezionato un pareggio e due vittorie, che servono per far respirare la squadra e togliere tensione.

Discorso diverso per l’Athletic Club, che si presenta alla sfida in condizioni meno convincenti. Nelle ultime cinque partite, infatti, l’Athletic ha guadagnato soltanto una vittoria, scivolando così all’undicesimo posto nel campionato spagnolo. Anche il suo percorso in Coppa non è stato liscio: agli ottavi di finale ha rischiato l’eliminazione contro il Cultural Leonesa, trovando il gol vittoria soltanto al centoquattresimo minuto su calcio di rigore di Unai Gomez.

Le probabili formazioni di Valencia-Athletic Club — Le due squadre scendono in campo con lo stesso modulo: un 4-2-3-1 dinamico, con tre calciatori a sostegno di un’unica punta. Il riferimento offensivo nel Valencia sarà Sadiq, mentre per i baschi Guruzeta. Occhio al binomio offensivo degli ospiti, composto dai fratelli Williams.

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Iranzo, Tárrega, Cömert, Jesús Vázquez; Guerra, Pepelu; Diego López, Almeida, Ramazani; Sadiq.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Padilla; Gorosabel, Lekue, Yuri, Boiro; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta.