A cinque giornate dal termine della Liga, il Valencia ospita al Mestalla l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I padroni di casa cercano i punti che possano chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza, mentre i colhoneros dividono inevitabilmente attenzioni ed energie tra il campionato e la semifinale di Champions League contro l’Arsenal. Guarda ora Valencia-Atl.Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Valencia

Il Valencia arriva da una vittoria pesantissima nello scontro diretto contro il Girona, un 2-1 che ha permesso alla squadra di Corberan di allungare sulla zona retrocessione e portarsi a quota 39 punti. Decisive le reti di Sadiq e Ramazani, ma anche la prestazione di Dimitrievski, protagonista con diversi interventi fondamentali.

Con cinque punti di vantaggio sulla zona rossa a cinque giornate dal termine, i valenciani respirano adesso un’aria decisamente più tranquilla. Gran parte del percorso salvezza è stato costruito soprattutto al Mestalla, dove il Valencia ha conquistato 26 dei suoi 39 punti stagionali, confermando il peso del fattore campo.

Qui Atl.Madrid

L’Atletico Madrid invece arriva dopo il successo per 3-2 contro l’Athletic Bilbao, una vittoria utile per riscattare un periodo meno brillante in Liga. Decisivi Griezmann e la doppietta di Sørloth in una partita spettacolare che ha confermato il potenziale offensivo della squadra di Simeone.

Parallelamente però, il vero focus dei Colchoneros resta inevitabilmente la Champions League. Il recente 1-1 contro l’Arsenal nella semifinale d’andata tiene apertissimo il discorso qualificazione e obbliga Simeone a gestire energie e rotazioni in vista del ritorno all’Emirates.

Valencia-Atl.Madrid, probabili formazioni

(4-4-2): Dimitrievski; Saravia, Tarrega, Pepelu, Gaya; Rioja, Guerra, Rodriguez, Ramazani; Beltran, Sadiq.

Atlético Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Bonar, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Johnny, Almada; Baena, Sorloth.

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