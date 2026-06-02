La sfida dei quarti di finale dei playoff della Liga ACB tra Valencia e Bilbao si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 19:00. Un confronto molto interessante tra una delle squadre più solide del campionato e una formazione capace di sorprendere nei momenti decisivi della stagione, con in palio un posto in semifinale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Valencia arriva a questo appuntamento con grande qualità e organizzazione. La squadra valenciana può contare su un roster profondo e su una struttura di gioco ben definita, puntando su intensità difensiva e gestione dei ritmi.

Il Bilbao, invece, si presenta con entusiasmo e spirito combattivo. La formazione basca proverà a giocare con energia e aggressività, cercando di restare in partita e sfruttare ogni occasione per mettere pressione agli avversari.

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Cercare Valencia-Bilbao nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

cercherà di imporre qualità, organizzazione e controllo del ritmo per indirizzare la gara.

Il Bilbao proverà invece a rispondere con intensità e aggressività, cercando di restare competitivo fino alla fine.

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