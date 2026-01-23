Dove vedere Valencia-Espanyol in diretta TV e streaming gratis

Allo Stadio Mestalla di Valencia va in scena una delle sfide più avvincenti della ventunesima giornata del campionato spagnolo. Domani, 24 gennaio, alle 16:15 arriva l'Espanyol di Gonzalez. Il match mette di fronte due squadre che combattono per obiettivi opposti ma sono accomunate dalla voglia di vincere: i padroni di casa si ritrovano ad un passo dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti stanno disputando un'ottima stagione e potrebbero strappare, a fine anno, il pass per le coppe europee.
Valencia-Espanyol sarà trasmessa in diretta streaming gratuita.
Il momento delle due squadre—
Alla sfida Espanyol e Valencia ci arrivano in modi profondamente diversi. I catalani contano ben trentaquattro punti in classifica e sono alle spalle delle quattro che competeranno fino alla fine per il titolo di Campione di Spagna. Nelle ultime partite, però, non hanno raccolto parecchi punti: sono infatti tre giornate che non vincono ed hanno rimediato due sconfitte ed un pareggio. Il Valecnia invece si presenta con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, ma è arrivata proprio nell'ultimo match disputato in casa del Getafe. Che sia stata la partita spartiacque della stagione?
Le probabili formazioni di Valencia-Espanyol—
Entrambe le formazioni scendono in campo con un dinamico 4-2-3-1. La formazione di Corberan proverà a dare continuità all'ultima partita disputata e vinta contro il Getafe, mentre i catalani sono chiamati a rialzarsi dopo risultati poco soddisfacenti.
Valencia (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulquier, Copete, Santamaria, Gaya; Pepelu, Ugrinic; Rioja, Almeida, Danjuma; Beltran. Allenatore: Corberan.
Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; Sanchez, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Milla, Exposito, Dolan; Jean. Allenatore: Gonzalez.
