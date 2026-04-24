Equilibrio totale e punti pesanti in palio al Mestalla: Valencia-Girona, in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:30, è una sfida che può cambiare gli equilibri nella zona centrale della classifica, ancora tutt’altro che tranquilla. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VALENCIA-GIRONA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Valencia arriva a questa partita con qualche difficoltà recente: la vittoria manca da tre turni e il margine sulla zona calda non è ancora sufficiente per sentirsi al sicuro. Una vittoria significherebbe fare un salto decisivo verso la salvezza e soprattutto mettere pressione diretta proprio al Girona, in un possibile sorpasso in classifica.

Il Girona, invece, sta vivendo un momento leggermente migliore. Nelle ultime cinque partite sono arrivati risultati utili che hanno dato stabilità e fiducia. Anche qui, però, la situazione resta aperta: la classifica è corta e basta poco per ritrovarsi coinvolti. L’obiettivo è chiaro: continuità per chiudere senza rischi.

Le probabili formazioni di Valencia-Girona

Il Valencia dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 solido, affidandosi all’esperienza di Gayà sulla fascia e alla qualità in mezzo di Ugrinic e Pepelu. In attacco, la coppia Sadiq–Beltran avrà il compito di concretizzare le occasioni, sfruttando anche il fattore campo.

Il Girona risponde con un 4-4-1-1 più dinamico, dove Tsygankov e Ounahi porteranno qualità e imprevedibilità sulle corsie. Tra le linee agirà Martin, pronto a supportare Echeverri, riferimento offensivo principale.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Tarrega, Pepelu, Gaya; Lopez, Ugrinic, Rodriguez, Ramazani; Sadiq, Beltran.

Girona (4-4-1-1): Gazzaniga; Martinez, Vitor Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Beltran, Witsel, Ounahi; Martin; Echeverri.

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