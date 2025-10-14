Valencia-Hapoel Tel Aviv, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Entriamo nel vivo della stagione con l'EuroLega, la principale competizione di basket europeo giunge questa settimana alla quarta giornata di campionato. La classifica inizia a modellarsi. Tra le sfide più interessanti di giornata c'è sicuramente quella tra Valencia e Hapoel Tel Aviv, due squadre che hanno iniziato bene il loro percorso. La palla a due è prevista domani alle 20:30 e la sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre

Il Valencia in EuroLega conta quattro punti, frutto di due vittorie maturate nel corso delle prime tre giornate. Ha superato il test contro il Lione e la Virtus Bologna, ma non è riuscita a sconfiggere il Barcellona: i catalani, infatti, si sono imposti 108-102. Anche l'Hapoel Tel Aviv ha vinto due match e ne ha perso soltanto uno, peraltro, anch'esso contro una squadra che conosce molto bene: il Maccabi Tel Aviv, che ha vinto la sfida 103-90. Le altre due sfide sono state vinte ai danni di Barcellona ed Efes.