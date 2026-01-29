Valencia-Maccabi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 01:19)

Alla Roig Arena, Valencia Basket ospita Maccabi Tel Aviv per la 25ª giornata di Eurolega. Sfida tra due squadre in lotta per la zona play-in, con gli spagnoli alla ricerca di continuità e gli israeliani pronti a sfruttare la profondità del roster.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Valencia-Maccabi:

Valencia-Maccabi: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv — VALENCIA MACCABI EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Valencia-Maccabi in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Valencia — Il Valencia Basket, reduce dal successo su Paris Basketball (84-81), punta su ritmo controllato e spaziature perimetrali. Taylor e Montero guidano l’attacco, mentre Costello è il riferimento sotto canestro.

Qui Maccabi — Il Maccabi Tel Aviv viene dalla vittoria contro il Panathinaikos (75-71) e fa della fisicità e velocità sugli esterni il suo punto di forza. Lonnie Walker IV guida l’attacco, supportato da Hoard e Sorkin nel pitturato.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega: