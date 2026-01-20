Valencia-Paris: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Valencia-Paris: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 gennaio - 08:29

Martedì sera Valencia e Paris Basketball si affrontano in una sfida che mette in palio punti pesantissimi nella corsa ai playoff. Alla Fonteta il clima si preannuncia caldo, con i padroni di casa chiamati a reagire dopo un periodo leggermente altalenante, ma ancora solidissimi davanti al proprio pubblico. Il precedente stagionale sorride a Parigi, capace di imporsi all’andata, ma il contesto ora è diverso e il fattore campo valenciano resta una variabile decisiva in un’Eurolega sempre più corta e competitiva.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Valencia — Il Valencia Basket arriva alla gara dopo una sconfitta di misura sul campo del Fenerbahce, risultato che non cancella però l’ottimo rendimento interno e una classifica che lo vede stabilmente nella parte alta.

Qui Paris — Il Paris Basketball, invece, è reduce da uno stop casalingo contro Monaco e continua a faticare lontano da casa, dove il rendimento resta discontinui. I francesi hanno dimostrato di poter competere contro chiunque quando trovano ritmo offensivo, ma Valencia punta su organizzazione, profondità e solidità difensiva per indirizzare la partita.

