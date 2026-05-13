Dove vedere Valencia-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming gratis

LaLiga entra nelle sue battute finali e tra le sfide più delicate della trentaseiesima giornata c’è quella tra Valencia e Rayo Vallecano, in programma il 14 maggio alle 19:00 allo Stadio Mestalla. Le due squadre occupano una posizione relativamente tranquilla in classifica, ma non hanno ancora la certezza matematica della salvezza e hanno quindi bisogno di punti per evitare brutte sorprese nel finale di stagione. Il Valencia vuole sfruttare il fattore campo per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, mentre il Rayo Vallecano arriva con entusiasmo e fiducia dopo un periodo molto positivo.

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Il momento delle due squadre

Il Valencia continua a vivere una stagione complicata, lontana dai livelli che storicamente competono al club spagnolo. Nonostante questo, nelle ultime settimane la squadra ha mostrato segnali incoraggianti grazie a due vittorie ottenute nelle ultime tre partite, risultati che hanno permesso di aumentare il margine sulla zona retrocessione. Il vantaggio resta comunque limitato e i padroni di casa non possono permettersi cali di concentrazione, soprattutto davanti al pubblico del Mestalla, che si aspetta una reazione forte in questo finale di campionato.

Il Rayo Vallecano, invece, attraversa uno dei momenti più entusiasmanti della sua stagione. La formazione madrilena si presenta con maggiore serenità mentale e con risultati convincenti alle spalle, oltre alla storica qualificazione alla finale di Conference League che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente. La squadra di Pérez vuole continuare a stupire e proverà a sfruttare il buon momento di forma per consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica. Grande attenzione anche al giovane Camello, sempre più protagonista nell’attacco del Rayo e tra gli uomini più decisivi delle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Valencia-Rayo Vallecano

Il Valencia si presenta con un propositivo 4-2-3-1, con Sadiq punta di riferimento alle spalle di Lopez, Guerra e Rioja. Il Rayo di Pérez invece scende in campo con un 4-3-3, con la batteria offensiva composta da Camello, Alemao e Perez.

Valencia (4-2-3-1): Dimitrievski; Saravia, Tarrega, Comert, Gaya; Pepelu, Rodriguez; Lopez, Guerra, Rioja; Sadiq. Allenatore: Corberan.

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Diaz, Gumbau, De Frutos; Camello, Alemao, Perez. Allenatore: Perez.

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