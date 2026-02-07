Valencia-Real Madrid live di Liga: streaming gratis, formazioni e diretta TV

Segui Valencia-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 19:14)

Il big match della 23esima giornata di Liga vede il Valencia ospitare il Real Madrid nel posticipo di domenica sera. Sfida fra la quintultima e la seconda in classifica. Il calcio d'inizio del Mestalla è prevista l'8 febbraio alle ore 21.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Dove vedere Valencia-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis — Valencia-Real Madrid visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al programma di live streaming gratis di GOLDBET

Per vedere decine di match in live gratuito ogni giorno su LOTTOMATICA clicca sull'immagine

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Barcellona-Mallorcain diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

CercaValencia-Real Madrid nella sezione Live Streaming.

Valencia-Real Madrid, big match della 23esima giornata — Dieci squadre in dieci punti, dall'ultima in su in una classifica cortissima che vede il Valencia 16esimo con 23 punti frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte con 23 goal segnati e 35 subiti. I valenciani arrivano dal ko 2-1 in trasferta contro il Betis con goal decisivo subito nel finale.

Nonostante una serie di vittorie consecutive (ultima 2-1 sul Rayo) il Real Madrid non riesce a superare il Barcellona in testa alla classifica, distante ancora un punto. I blancos viaggiano a 54 punti con 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte con 47 goal segnati e 18 subiti. Nel match del girone di andata giocato a novembre al Bernabeu netto 4-0 per il Real.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid — Valencia in campo col 4-4-2: Dimitrievski in porta; Foulquier, Comert, Copete e Gaya; Rioja, Ungrinic, Pepelu e Danjuma in mediana; Beltran e Duro in avanti. Real Madrid che risponde col 4-3-3: Courtois tra i pali; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras in difesa; Guler, Tchoumani e Camaving a centrocampo; Mastantuono, Garcia e Mbappe in attaco.

VALENCIA (4-4-2) - Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete, Gaya; Rioja, Ungrinic, Pepelu, Danjuma in mediana; Beltran, Duro. All. Corberan

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois tra i pali; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras in difesa; Guler, Tchoumani e Camaving a centrocampo; Mastantuono, Garcia e Mbappe. All. Arbeloa