Valencia-Zalgiris: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Valencia-Zalgiris in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 4 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 17:20)

Serata europea alla Roig Arena con una sfida che si preannuncia più tattica che spettacolare. Valencia Basket e Žalgiris Kaunas non sono formazioni votate ai ritmi frenetici o ai punteggi esplosivi: preferiscono controllare il gioco, rallentare l’iniziativa degli avversari e scegliere con precisione i momenti giusti per colpire.

Il momento delle due squadre — Le statistiche della stagione fotografano bene questa impostazione. Valencia segna in media 91 punti a partita e distribuisce 20,7 assist, mentre lo Žalgiris si ferma a quota 89 ma si distingue per una difesa più solida, con appena 83,6 punti concessi di media. Un dato che racconta una squadra capace di chiudere gli spazi e costringere gli avversari a costruire ogni canestro con grande fatica.

La formazione spagnola arriva alla sfida dopo il netto successo contro Baskonia, un 108-79 che ha evidenziato grande fiducia e un attacco particolarmente efficace. Lo Žalgiris, invece, ha ottenuto una vittoria di prestigio contro l’Olympiacos, superato 99-94 al termine di una gara intensa che ha dimostrato la capacità dei lituani di reggere anche i momenti più delicati.

Il punto chiave del confronto sembra piuttosto chiaro: capire quale delle due squadre riuscirà a mantenere solidità difensiva senza sacrificare la fluidità offensiva. In partite di questo tipo basta poco per cambiare l’inerzia, e quando una delle due perde ritmo, l’altra ha spesso la lucidità per approfittarne.