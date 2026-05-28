La classifica non concede tranquillità né al Valerenga né al Kristiansund. Venerdì 29 maggio alle ore 19:00 le due squadre si affrontano all'Intility Arena in una gara che potrebbe dare respiro a una delle due e complicare ulteriormente il cammino dell'altra. Con appena undici punti conquistati finora, ogni dettaglio può fare la differenza in una sfida che promette tensione e grande equilibrio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VALERENGA-KRISTIANSUND CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Il Valerenga arriva a questa partita dopo il prezioso successo per 3-2 ottenuto contro il Sarpsborg, una vittoria che ha restituito fiducia a una squadra che nelle settimane precedenti aveva mostrato diversi problemi di continuità. Il club della capitale continua però a pagare qualche disattenzione difensiva di troppo e cerca conferme davanti al proprio pubblico.

Anche il Kristiansund sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. La sconfitta contro il Viking ha interrotto un periodo discreto e la squadra vuole immediatamente tornare a fare punti. Lontano da casa il rendimento non è sempre stato brillante, ma gli ospiti hanno spesso dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a un'organizzazione tattica molto compatta.

Probabili formazioni

Il Valerenga dovrebbe puntare su una formazione equilibrata, cercando di sfruttare soprattutto la qualità di Odin Thiago Holm in mezzo al campo e la velocità degli uomini offensivi. Thorvaldsen e Ravn-Haren saranno chiamati a garantire imprevedibilità negli ultimi metri, mentre Grundetjern rappresenterà il principale riferimento offensivo.

Ildovrebbe rispondere con un tridente offensivo capace di alternare profondità e ripartenze rapide. Alvheim resta il giocatore più pericoloso della squadra, mentre Oedegaard e Igor avranno il compito di dare qualità alla manovra nella zona centrale del campo.

Valerenga (4-4-2): Hedvall; Sjaatil, Jarl, Tshiembe, Finnsson; Ravn-Haren, Lange, Holm, Thorvaldsen; Grundetjern, Bjoerdal.

Saether; Munksgaard, Juliusson, Williamsen, Flex; Skeide, Igor, Oedegaard; Roenning, Alvheim, Isah.

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