L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello nella Serie B iberica. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 12 settembre - 21:00

La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Valladolid e Almeria. Le due squadre separate da soli tre punti si trovano i due lati opposti della classifica. I padroni di casa cercano la continuità, mentre gli ospiti vogliono dare una svolta al proprio inizio di campionato.

Dove vedere Valladolid-Almeria in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Valladolid e Almeria in programma sabato 13 settembre alle ore 21:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa del Valladolid vogliono continuare a fare la voce grossa. La squadra retrocessa lo scorso anno dalla Liga, ha iniziato la Segunda Division con due successi e due pareggi che le consegna per ora lo status di imbattuta. Tra le statistiche spicca la difesa, infatti il conto dei gol subiti è fermo a quota uno (subito settimana scorsa).

Dall'altro lato c'è l'Almeria che vuole dare uno scossone al proprio inizio di campionato. I biancorossi sono fermi a metà classifica a quota cinque punti. Gli ospiti sono una squadra "vivace", nove i gol fatti ma anche quelli subiti e una vittoria che manca da due turni. Urge ritornare a fare punti, anche per allontanare le formazioni subito sotto in classifica.

Le probabili formazioni di Valladolid-Almeria — VALLADOLID (4-2-3-1): Fernandes, Ivi, Pablo Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Victor Meseguer, Juric, Ndiaye, Chuki, Biuk; Juanmi Latasa.

ALMERIA (4-2-3-1): Fernandez, Luna, Baba, Bonini, Alex Munoz; Gui, Centelles, Embarba, Sergio Arribas, Melamed Ribaudo; Baptistao.