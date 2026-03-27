Valladolid-Burgos: dove vedere gratuitamente il match della B spagnola

Real Valladolid-Burgos si gioca il 28 marzo 2026 alle 16:15. Scopri come vederla gratis in streaming su Bet365

Stefano Sorce 27 marzo - 21:34

Al José Zorrilla si gioca una partita che mette a confronto due squadre con percorsi diversi ma ancora tutto da definire. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16:15, il Real Valladolid affronta il Burgos con l’obiettivo di dare continuità ai risultati interni e allontanarsi da una classifica ancora scomoda. Dall’altra parte, gli ospiti arrivano con maggiore stabilità e la volontà di confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VALLADOLID-BURGOS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Real Valladolid arriva a questa partita con un rendimento poco continuo. Nelle ultime dieci gare ha alternato vittorie e sconfitte senza mai trovare una vera stabilità, e soprattutto ha mostrato fragilità difensive evidenti. I numeri parlano chiaro: oltre due gol subiti di media nelle ultime uscite sono un dato che pesa, soprattutto per una squadra che non sempre riesce a compensare con la fase offensiva. In casa, però, il Valladolid ha dato segnali migliori, riuscendo a ottenere risultati importanti e mostrando una maggiore sicurezza nella gestione della partita. Il problema resta la tenuta nei 90 minuti, con cali che spesso costano caro.

Il Burgos, al contrario, arriva con un andamento decisamente più solido. Nelle ultime dieci partite ha raccolto risultati positivi con continuità, costruendo la propria forza su una difesa organizzata e difficile da superare. Subire poco è il vero punto di forza della squadra, che riesce a restare dentro le partite anche quando non domina il gioco. Inoltre, il successo netto nell’ultima gara ha dato ulteriore fiducia a un gruppo che sembra in crescita. A differenza del Valladolid, il Burgos sa gestire meglio i momenti della partita, anche quando deve soffrire.

Probabili formazioni di Valladolid-Burgos — Il Real Valladolid dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, con Aceves tra i pali e una linea difensiva composta da Alejo, Ramón Martínez, Tomeo e Clerc. A centrocampo spazio a Chuki, Ponceau, Juric e Canos, mentre in attacco Meseguer agirà al fianco di Latasa.

Il Burgos risponde con lo stesso sistema di gioco: Cantero in porta, difesa con Lizancos, Sergio Gonzalez, Grego Sierra e Florian Miguel. In mezzo al campo Morante e Atienza, con Córdoba e David González sugli esterni, mentre in attacco Curro e Fernando Niño.

Valladolid (4-4-2): Aceves; Alejo, Martínez, Tomeo, Clerc; Chuki, Ponceau, Juric, Canos; Meseguer, Latasa.

Burgos (4-4-2): Cantero; Lizancos, Gonzalez, Sierra, Miguel; González, Morante, Atienza, Córdoba; Curro, Niño.