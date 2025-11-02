Valladolid-Granada: streaming gratis e probabili formazioni

Real Valladolid-Granada, Segunda Division: lunedì 3 novembre alle 20:30. Analisi, formazioni, statistiche e streaming gratis su Bet365 del match del José Zorrilla.

Stefano Sorce 2 novembre - 16:31

Lunedì 3 novembre alle ore 20:30, allo stadio Municipal José Zorrilla, si affronteranno Real Valladolid e Granada in un match valido per la quattordicesima giornata della Segunda Division.

Il momento delle due squadre — Il Real Valladolid di Jorge Almada si trova in nona posizione con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Dopo un buon avvio, i biancoviola hanno rallentato il passo, collezionando una sola vittoria nelle ultime cinque partite. La recente sconfitta per 1-0 contro il Club Portugalete ha evidenziato la difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol, nonostante la squadra mostri trame di gioco efficaci. Il rendimento casalingo resta discreto (2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), ma per tornare a correre servirà più equilibrio difensivo e cinismo sotto porta. Finora, il Valladolid ha realizzato 13 gol e ne ha concessi 10, un dato che fotografa bene una squadra capace di segnare ma ancora vulnerabile dietro.

Il Granada di Pacheta ha vissuto un inizio di stagione complicato. I rossobianchi occupano la diciannovesima posizione con 11 punti, e un bilancio di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo successo, un travolgente 5-1 sul CD Roda, ha ridato morale al gruppo, ma la continuità resta il vero problema. In trasferta, il Granada ha ottenuto una sola vittoria in cinque partite, accompagnata da 3 pareggi e 1 sconfitta, segnando con regolarità ma subendo troppo (11 reti fatte, 15 subite). La squadra di Pacheta può contare su un attacco vivace, ma la tenuta difensiva resta un tallone d’Achille da correggere.

Le probabili formazioni di Valladolid-Granada — Valladolid (4-2-3-1): Fernandes, Alejo, Tomeo, Torres, Bueno. Cavas, Juric, Federico, Chuki, Bluk, Latasa. Allenatore: Almada.

Granada (4-3-3): Zidane, Casadesus, Oppong, Lama, Diallo, Ruiz, Alcaraz, Aleman, Sola, Pascual, Faye. Allenatore: Pacheta.

