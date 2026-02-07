Vallecano-Oviedo: dove vedere gratis la gara della Liga

Rayo Vallecano-Real Oviedo apre la 23ª giornata di Liga: scopri dove e come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 7 febbraio - 00:54

La 23ª giornata di Liga si apre sabato 7 febbraio 2026 alle 14:00 con una sfida delicatissima in ottica salvezza tra Rayo Vallecano-Oviedo. Due squadre in difficoltà, separate da pochi punti e accomunate dall’urgenza di fare risultato per restare aggrappate alla massima serie. Il match mette in palio punti pesanti, soprattutto dal punto di vista psicologico, in una fase della stagione in cui ogni errore può costare carissimo.

Vuoi vedere Rayo Vallecano-Oviedo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Rayo Vallecano-Oviedo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Rayo Vallecano-Oviedo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Rayo arriva a questa gara con addosso tanta frustrazione. Nell’ultimo turno è andato a un passo dall’impresa al Bernabéu, venendo beffato solo da un rigore di Mbappé al 100° minuto. Una sconfitta pesantissima sul piano mentale, che ha fatto scivolare i biancorossi al terzultimo posto.La squadra di Francisco Pérez vive una stagione paradossale: dopo aver navigato in zona Conference League lo scorso anno, ora è pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Le prestazioni, però, non sempre rispecchiano la classifica: il Rayo crea, lotta, ma paga a caro prezzo ogni errore.

Situazione leggermente diversa per l’Oviedo, che arriva alla sfida rinvigorito dall’importante vittoria per 1-0 contro il Girona, un successo che ha interrotto una lunga serie negativa. Per la squadra di Almada era una vera e propria finale anticipata, e la risposta è stata soprattutto caratteriale. Nonostante resti ultimo in classifica, l’Oviedo ha dimostrato di essere ancora vivo. L’obiettivo ora è dare continuità, cosa che è mancata per gran parte della stagione. In trasferta il rendimento resta un’incognita, ma la vittoria dell’ultimo turno ha restituito fiducia e convinzione.

Le probabili formazioni di Vallecano-Oviedo — Il Rayo Vallecano dovrebbe disporsi con il classico 4-2-3-1, affidandosi a Batalla in porta e a una difesa guidata dal rientrante Luiz Felipe accanto a Lejeune. A centrocampo Gumbau e Valentín avranno il compito di dare equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Akhomach, Palazón e García a supporto di de Frutos, riferimento offensivo principale.

Il Real Oviedo risponderà con un 4-4-2 compatto. Escandell tra i pali, linea difensiva solida con Costas e Carmo centrali. A centrocampo Colombatto e Sibo dovranno garantire filtro, mentre sugli esterni Chaira e Hassan avranno il compito di accompagnare Reina e Viñas in avanti.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Mendy; Gumbau, Valentín; Akhomach, Palazón, García; de Frutos.

REAL OVIEDO (4-4-2): Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Lopez; Chaira, Colombatto, Sibo, Hassan; Reina, Viñas.

Vuoi vedere Rayo Vallecano-Oviedo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Rayo Vallecano-Oviedo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA