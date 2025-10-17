Vancouver-Dallas in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Vancouver Whitecaps-FC Dallas domenica 19 ottobre 2025 alle 03:00 in diretta streaming gratis su Bet365

Stefano Sorce 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 13:18)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 03:00, lo BC Place Stadium (o altra sede da confermare) ospiterà la sfida tra Vancouver Whitecaps e FC Dallas, valida per il 34° turno della Major League Soccer. Un match che vede di fronte due squadre con obiettivi opposti: i Whitecaps in lotta per la vetta della classifica, e l'FC Dallas impegnato a migliorare la propria posizione.

Come arrivano le due squadre alla gara — I Vancouver Whitecaps vivono un momento straordinario. Con 63 punti frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, la squadra di Jesper Sorensen si conferma tra le protagoniste della stagione.Nelle ultime 5 gare, i Whitecaps hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, dimostrando grande costanza. L’ultimo successo per 2-1 contro Orlando City ha consolidato il secondo posto e confermato la forza del gruppo, che ha segnato 65 gol e ne ha subiti appena 36. L’equilibrio tra attacco e difesa è uno dei segreti del loro successo.

L’FC Dallas, guidato da Eric Quill, alterna buone prestazioni a passi falsi. Nelle ultime cinque partite ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ma l’ultima gara, persa 2-1 contro i Los Angeles Galaxy, ha evidenziato ancora una volta le difficoltà difensive. Con 50 gol fatti e 54 subiti, la squadra texana deve migliorare in entrambe le fasi del gioco se vuole uscire indenne da questa trasferta.

Le probabili formazioni di Vancouver-Dallas — La squadra canadese si affida alla fantasia e alla qualità di Muller, autentico faro offensivo dei Whitecaps. Dietro di lui, la linea difensiva guidata da Laborda e Mbongue offre solidità, mentre Takaoka garantisce sicurezza tra i pali. Sulle corsie, Ocampo e Johnson saranno chiamati a spingere costantemente per dare ampiezza e supporto all’attacco.

Nei Dallas l’uomo chiave è Shaq Moore, terzino destro di grande dinamismo. Il tandem offensivo Sarver-Garcia rappresenta la principale minaccia per i canadesi, ma sarà fondamentale l’equilibrio di Kaick e Cappis in mediana per reggere il confronto fisico con la linea centrale dei Whitecaps.

Vancouver: (4-2-3-1): Takaoka, Ocampo, Laborda, Mbongue, Johnson, Berhalter, Badwal, Sabbi, Muller, Ngando, Elloumi. Allenatore: Sorensen.

Dallas: (4-4-2): Jackson, Moore, Urhoghide, Ibeagha, Kamungo, Julio Santos, Kaick, Cappis, Delgado, Sarver, Garcia. Allenatore: Quill.

