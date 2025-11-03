Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di LBA

Lorenzo Maria Napolitano 3 novembre - 20:00

Scende in campo la Virtus Bologna, una delle squadre più iconiche del basket italiano. Anche quest'anno gli emiliani hanno presentano la loro candidatura come protagonisti della stagione, sia in Italia che in Europa. E, senz'altro, sono i grandi favoriti per il match contro Varese. La sfida si terrà domani alle 20:00 in terra lombarda. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Varese-Virtus Bologna streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Varese-Virtus Bologna ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket italiano in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Varese-Virtus Bologna” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — La Virtus Bologna ha il miglior record del campionato italiano, anche se lo condivide con altre tre squadre: Brescia, Olimpia Milano e Tortona. Queste sono le squadre che nelle prime cinque partite hanno collezionato quattro vittorie e rimediato soltanto una sconfitta. Al match contro Varese, la Virtus ci arriva reduce da due vittorie di fila, contro Sassari e Trento.

In questa sorta di testa-coda il Varese è terzultimo in classifica, dato che di partite al momento ne ha vinta soltanto una. Ma ha fatto comunque meglio di Treviso e Sassari, in cerca ancora del primo successo stagionale. Alla sfida i lombardi si presentano con ben quattro sconfitte di fila, servirà una prestazione perfetta per impensierire la Virtus.

I probabili quintetti di Varese-Virtus Bologna — Coach Ivanovic ormai ha grandi sicurezze ed un roster rodato. Discorso diverso per Varese, che potrebbe mischiare le carte cercando il jolly vincente per provare un'impresa.

Varese: Alviti, Nkomohoua, Renfro, Moore, Moody.

Virtus Bologna: Jallow, Aston, Diouf, Edwards, Vildoza.

Non perdere Varese-Virtus Bologna, tra le sfide più avvincenti della serata di LBA, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.