Scopri dove vedere la partita del campionato svedese Varnamo-Mjallby in streaming gratis: la diretta tv live su Bet365

Carmine Panarella 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 16:02)

Il campionato svedese propone una sfida che sulla carta sembra sbilanciata, ma che potrebbe comunque regalare sorprese. Varnamo e Mjällby si affrontano lunedì 3 novembre alle ore 19:00 in un match che incrocia i destini di due squadre agli antipodi della classifica: i padroni di casa cercano punti per sperare in una salvezza ormai complicata, mentre gli ospiti vogliono consolidare il primato e proseguire la loro marcia trionfale. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Varnamo-Mjällby in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Varnamo-Mjällby in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Varnamo-Mjällby” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Varnamo sta vivendo una stagione difficilissima, con una classifica che parla chiaro: ultimo posto con 16 punti e un rendimento altalenante, soprattutto tra le mura amiche. La squadra di Arne Sandso dovrà tentare l’impresa contro la capolista, cercando di ritrovare compattezza e fiducia.

Il Mjällby, invece, è primo con 69 punti e non intende rallentare la propria corsa verso il titolo. Gli uomini di Anders Torstensson hanno costruito il loro successo su una difesa solida e un attacco prolifico, capaci di gestire le partite con grande maturità tattica.

Le probabili formazioni di Varnamo-Mjällby — Assetto solito e collaudato per i padroni di casa, mentre gli ospiti rispondono con un compatto 4-4-2, modulo che ha regalato diverse soddisfazioni a staff e tifoseria.

Varnamo (4-3-3): Keto, Rapp, Mohammed, Grozdanic, Bjornstrom, Thern, Antonsen, Shamoun, Meriluoto, Antonsson, Zeljkovic. Allenatore: Arne Sandso

Mjällby (4-4-2): Dahlberg, Rosengren, Watson, Löfquist, Nilsson, Persson, Jansson, Fjoluson, Johansson, Engblom, Löfberg. Allenatore: Anders Torstensson

