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Momento delle due squadre

Il Vasco da Gama sta attraversando una fase delicata della propria stagione. I bianconeroneri occupano il sedicesimo posto in classifica e conservano appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime settimane la squadra di Renato Gaucho ha alternato prestazioni incoraggianti a bruschi rallentamenti, riuscendo a conquistare una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate tra campionato e coppe. Nonostante ciò, il Vasco continua a mostrare una caratteristica che spesso gli ha permesso di restare competitivo: la capacità di crescere con il passare dei minuti. Circa il 70% delle reti realizzate in campionato è arrivato nella seconda metà delle partite, segnale di una squadra che raramente smette di lottare. Inoltre il rendimento casalingo rappresenta ancora la principale arma dei carioca, visto che gran parte della produzione offensiva nasce proprio davanti al pubblico di Sao Januario, uno degli stadi più caldi e passionali del Brasile.

L'Atletico Mineiro arriva invece a Rio de Janeiro occupando il dodicesimo posto con 21 punti, una posizione che non rispecchia pienamente le ambizioni del club. L'arrivo di Eduardo Dominguez ha portato alcuni segnali positivi e nelle ultime settimane si sono viste prestazioni più convincenti rispetto alla prima parte di stagione. I mineiros hanno conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare considerando tutte le competizioni, compreso il successo contro l'Academia Puerto Cabello in Copa Sudamericana. Tuttavia restano evidenti alcuni limiti difensivi che stanno frenando la crescita della squadra. I numeri raccontano di un attacco capace di produrre con regolarità, ma anche di una difesa che concede troppo spesso occasioni e gol evitabili. Proprio per questo motivo la trasferta di Sao Januario rappresenta un banco di prova importante: una vittoria permetterebbe all'Atletico di chiudere il primo segmento della stagione con rinnovato ottimismo e di accorciare ulteriormente il distacco dalle posizioni che contano.

Probabili formazioni

Il Vasco dovrebbe affidarsi alla velocità di Rojas e David per cercare di colpire in campo aperto, con Tche Tche chiamato a guidare la manovra tra centrocampo e attacco.

L'Atletico Mineiro dovrebbe rispondere con Bernard e Cuello alle spalle di Cassierra, cercando di sfruttare qualità tecnica e rapidità nelle transizioni.

Vasco da Gama (4-3-3): Jardim; Rodriguez, Saldivia, Renan, Piton; Moura, Barros, Tche Tche; Rojas, Spinelli, David.

Atletico Mineiro (4-3-3): Everson; Natanael, Lyanco, Hugo, Lodi; Perez, Maycon, Victor Hugo; Cuello, Bernard, Cassierra.

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