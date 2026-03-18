Vasco-Fluminense: probabili formazioni e diretta live del derby brasiliano

Vasco da Gama-Fluminense si gioca giovedì 19 marzo 2026 alle ore 01:30

Stefano Sorce 18 marzo - 02:01

Il derby brasiliano tra Vasco-Fluminense accende la notte del campionato: appuntamento fissato per giovedì 19 marzo 2026 alle ore 01:30 italiane. Una sfida sempre carica di tensione e spettacolo, tra due squadre che arrivano con stati di forma completamente opposti.

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Il momento delle due squadre — Il Vasco da Gama è reduce da un pirotecnico 3-3 contro il Cruzeiro, una partita che ha evidenziato sia il potenziale offensivo che le fragilità difensive della squadra. Nelle ultime 10 gare sono arrivate solo 2 vittorie, con ben 6 sconfitte, numeri che spiegano la posizione complicata in classifica. Dal punto di vista offensivo, però, il Vasco ha dimostrato di poter essere pericoloso: Cauan Barros è il miglior marcatore con 4 gol, mentre la squadra mantiene una media di 1.3 gol a partita.

Situazione completamente diversa per il Fluminense, in grande forma. La squadra ha vinto 7 delle ultime 10 partite, segnando in media 2 gol a gara e subendone pochissimi (0.7 di media). Nell’ultima uscita è arrivata una vittoria spettacolare per 3-2 contro l’Athletico Paranaense, con un dominio netto nel possesso palla.

Probabili formazioni di Vasco-Fluminense — Il Vasco da Gama dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Léo Jardim in porta e una difesa composta da Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano. In mediana spazio a Hugo Moura e Thiago Mendes, mentre sulla trequarti agiranno Nuno Moreira, Tchê Tchê e Andrés Gómez a supporto dell’unica punta David.

Il Fluminense risponde con lo stesso modulo. In porta Fábio, con una difesa guidata da Samuel Xavier e René sulle fasce. A centrocampo agiranno Martinelli e Hércules, mentre sulla trequarti troviamo qualità e fantasia con Canobbio, Acosta e Savarino, alle spalle del centravanti John Kennedy.

Vasco da Gama (4-2-3-1): Jardim; Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes; Nuno Moreira, Tchê Tchê, Andrés Gómez; David.

Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, René; Martinelli, Hércules; Canobbio, Acosta, Savarino; John Kennedy.

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