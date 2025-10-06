L’incontro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, in particolare per mettere alla prova le strategie offensive contro la difesa a zona.

Stefano Sorce 6 ottobre - 22:48

Il parquet si accende, i riflettori illuminano l’arena: Vef Riga e Aek Atene, martedì 7 ottobre alle ore 20.00, si sfidano in un incontro valido per la Basketball Champions League. Da un lato, la squadra lettone, veloce e determinata, cercherà di sorprendere con un attacco dinamico e una precisione chirurgica dalla lunga distanza. Dall’altro, gli esperti gialloneri greci puntano a imporre il loro ritmo, orchestrando passaggi rapidi e tagli intelligenti per aprire varchi nella difesa avversaria. Con Bet365 puoi seguire Vef Riga-Aek Atene GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Vef Riga-Aek Atene in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del basket comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Vef Riga-Aek Atene in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Vef Riga arriva all’appuntamento in ottima condizione: nelle ultime 10 partite ha collezionato 9 vittorie e 1 sconfitta, segnando in media 99,1 punti a partita (101,8 in casa) e concedendo 84,8 punti agli avversari. La squadra lettone fa della velocità e del tiro dalla lunga distanza i suoi punti di forza, ma dovrà essere attenta a non subire il ritmo controllato degli ateniesi.

L’Aek Atene ha un bilancio di 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 gare, con 80,2 punti di media segnati (79,75 in trasferta) e 79,3 punti subiti. La formazione greca fa affidamento su gioco equilibrato e esperienza internazionale, sfruttando rotazioni rapide e schemi efficaci contro la difesa avversaria. La partita sarà anche una sfida di schemi offensivi contro la difesa a zona. Il Riga punterà su penetrazioni veloci e tiri dalla distanza, mentre l’AEK Atene cercherà di sfruttare passaggi rapidi e tagli verso il canestro per creare spazi e opportunità.

I probabili quintetti base di Vef Riga-Aek Atene — Vef Riga: Andzevs, Bertans, Novitskyi, Porter, Toro. Coach: Gulbis.

Aek Atene: Arms, Gray, Silva, Bartley, Flionis. Coach: Sakota.