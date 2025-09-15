Torna lo spettacolo della CONMEBOL Libertadores. Nel programma di mercoledì 17 settembre notte ci sarà anche la sfida tutta spagnola tra Velez e Racing alle ore 00:00. Partita d'andata che potrà farci capire i veri valori in campo, in un clima che sarà sicuramente infuocato.
LIBERTADORES
Velez-Racing: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Velez-Racing in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Velez e Racing in programma il 17 settembre alle ore 00.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Vélez Sársfield sta vivendo un buon momento, avendo ottenuto 5 successi nelle ultime 6 gare in tutte le competizioni, mentre Racing Club ha vinto 5 delle 8 partite giocate finora in Copa Libertadores in questa stagione. I padroni di casa godono di un vantaggio, negli scontri da padroni c'è una percentuale del 56% di vittorie in questa stagione.
Il Racing Avellaneda ha mostrato segni di vulnerabilità nelle ultime 5 partite, ottenendo solo 2 vittorie e 3 sconfitte, evidenziando un’instabilità nel suo gioco. Inoltre, le prestazioni in trasferta indicano un calo nella solidità difensiva e un attacco incostante, rendendo la squadra meno incisiva lontano dal proprio stadio. Fuori casa ha il 50% delle vittorie in questa stagione. Sarà però chiave anche solo trovare un pareggio in questa sfida, per giocarsi tutto in casa.
Le probabili formazioni di Velez-Racing—
VELEZ (4-2-3-1): Marchiori, Lagos, Mammana, Quiros, Gomez; Baeza, Bouzat, Pellegrini, Lanzini, Pizzini; Santos.
RACING (4-4-2): Cambeses, Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Sosa, Solari, Almendra, Zaracho; Martinez, Conechny.
