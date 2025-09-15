Velez-Racing: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

L'emozioni del calcio argentino per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 15 settembre - 23:34

Torna lo spettacolo della CONMEBOL Libertadores. Nel programma di mercoledì 17 settembre notte ci sarà anche la sfida tutta spagnola tra Velez e Racing alle ore 00:00. Partita d'andata che potrà farci capire i veri valori in campo, in un clima che sarà sicuramente infuocato.

Dove vedere Velez-Racing in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Velez e Racing in programma il 17 settembre alle ore 00.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Vélez Sársfield sta vivendo un buon momento, avendo ottenuto 5 successi nelle ultime 6 gare in tutte le competizioni, mentre Racing Club ha vinto 5 delle 8 partite giocate finora in Copa Libertadores in questa stagione. I padroni di casa godono di un vantaggio, negli scontri da padroni c'è una percentuale del 56% di vittorie in questa stagione.

Il Racing Avellaneda ha mostrato segni di vulnerabilità nelle ultime 5 partite, ottenendo solo 2 vittorie e 3 sconfitte, evidenziando un’instabilità nel suo gioco. Inoltre, le prestazioni in trasferta indicano un calo nella solidità difensiva e un attacco incostante, rendendo la squadra meno incisiva lontano dal proprio stadio. Fuori casa ha il 50% delle vittorie in questa stagione. Sarà però chiave anche solo trovare un pareggio in questa sfida, per giocarsi tutto in casa.

Le probabili formazioni di Velez-Racing — VELEZ (4-2-3-1): Marchiori, Lagos, Mammana, Quiros, Gomez; Baeza, Bouzat, Pellegrini, Lanzini, Pizzini; Santos.

RACING (4-4-2): Cambeses, Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Sosa, Solari, Almendra, Zaracho; Martinez, Conechny.