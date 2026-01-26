Velez-Talleres: lo streaming gratis del match del campionato argentino

Grande sfida a Buenos Aires tra Velez e Talleres. I padroni di casa cercano continuità dopo il successo all’esordio, mentre la T arriva con entusiasmo e solidità

Stefano Sorce 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 21:05)

La Primera División argentina accende il martedì sera con una sfida di alto profilo. Al José Amalfitani si affrontano Velez-Talleres, due squadre ambiziose che hanno iniziato il campionato con segnali incoraggianti e che puntano a restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

Dove vedere Velez-Talleres in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Velez-Talleres in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Velez Sarsfield arriva all’appuntamento forte del successo esterno per 1-0 sul campo dell’Instituto. Una vittoria sofferta ma pesante, maturata grazie al gol nel finale di Tobías Andrada, che ha confermato la solidità dell’El Fortín. Dopo la prima giornata, Vélez è a quota 3 punti, con una prestazione che ha mostrato equilibrio, buon possesso palla e attenzione difensiva. Nel medio periodo, il rendimento resta però altalenante: nelle ultime dieci gare di campionato i biancoblù hanno raccolto 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con una produzione offensiva discreta ma non sempre continua. Molto passa dalla qualità di Manuel Lanzini e Matías Pellegrini, chiamati a dare ritmo e inventiva negli ultimi trenta metri.

Il Talleres si presenta a Buenos Aires con grande fiducia. La squadra di Carlos Tevez ha iniziato il torneo battendo per 2-1 il Newell’s Old Boys, dominando il gioco e mostrando personalità. I cordobesi sono a loro volta a 3 punti, ma con sensazioni molto positive, soprattutto per il controllo del possesso e l’organizzazione collettiva. Il recente bilancio parla di una squadra solida e difficile da affrontare: 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime dieci gare, con una difesa tra le più affidabili del campionato.

Le probabili formazioni di Velez-Talleres — Il Velez dovrebbe disporsi con un 4-3-3 orientato al possesso. Montero in porta, difesa con Gordon, Magallán, Quirós ed Elías Gómez. In mezzo al campo Andrada, Baeza e Aliendro daranno equilibrio, mentre il tridente offensivo sarà composto da Pellegrini, Braian Romero e Lanzini.

Il Talleres risponde con lo stesso modulo. Guido Herrera tra i pali, linea difensiva con Schott, Catalán, Palomino e Báez. A centrocampo Galarza, Ortegoza e Sforza, mentre davanti agiranno Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez e Rick Morais.

Velez Sarsfield (4-3-3): Montero; Gordon, Magallán, Quirós, Elías Gómez; Andrada, Baeza, Aliendro; Pellegrini, Braian Romero, Lanzini.

Talleres (4-3-3): Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Galarza, Ortegoza, Sforza; Baroni, Ronaldo Martínez, Rick Morais.

