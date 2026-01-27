Non perdere Venezia-Cedevita: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 20:02)

Nel Gruppo A di Eurocup è ancora tutto aperto. Una delle sfide più affascinanti del prossimo turno è quella che metterà l'una di fronte l'altra il Venezia ed il Cedevita Olimpija, squadra proveniente della città di Lubiana, in Slovenia. Il match è tra due squadre in salute e con ottimi risultati alle spalle. La partita si terrà domani, 28 gennaio, alle ore 20:00 in casa del Venezia.

Hai tre possibilità per vedere Venezia-Cedevita in streaming gratis

Dove vedere Venezia-Cedevita in diretta TV e streaming gratis — Venezia-Cedevita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Venezia-Cedevita sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — Alla medicina giornata della Eurocup il Venezia si presenta al quinto posto in classifica, forte di otto vittorie strappate e sette sconfitte rimediate fin qui in stagione. Di tutto il gruppo A il Venezia è una delle squadre più in forma: ha, infatti, vinto quattro delle ultime cinque partite. L'unica interruzione della striscia positiva c'è stata proprio nel corso dell'ultima giornata, contro l'Amburgo. Uno sgambetto che comunque non pregiudica l'ottimo cammino della squadra veneta.

Gli sloveni del Cedevita, invece, godono di una posizione in classifica più piacevole, ma risultati leggermente meno positivi. Guardano infatti il Venezia dall'alto del terzo posto ma nelle ultime cinque partite ne hanno vinta una in meno rispetto ai prossimi avversari, ma sono più in alto grazie all'ottima prima parte di stagione disputata fin qui. Hanno infatti 10 vittorie a referto.

I probabili quintetti di Venezia-Cedevita — Le due squadre scenderanno in campo domani con i quintetti che, nelle ultime partite, hanno assicurato continuità di risultati, che li hanno portati oggi ad occupare le zone più alte della classifica.

Venezia: Wheatle, Wiltjer, Horton, Cole, Valentine.

Cedevita Olimpija: Stewart, Hurt, Brajkovic, Blazic, Gibson.