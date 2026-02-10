Venezia-Hapoel: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Venezia-Hapoel in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 20:02)

Il match tra Umana Reyer Venezia e Hapoel Jerusalem, in programma l’11 febbraio 2026 al Palasport Taliercio, si preannuncia come una delle sfide più affascinanti del turno di Eurocup.

Il momento delle due squadre — La formazione veneziana si presenta con un assetto compatto e una forte impronta difensiva, mentre la squadra israeliana predilige un gioco più rapido e diretto, fondato su ritmo elevato e qualità individuale sugli esterni.

Le statistiche stagionali delineano un confronto ad alto tasso strategico. Venezia viaggia a una media di 89,6 punti realizzati, concedendone 86,6, mostrando un buon bilanciamento tra le due fasi e una gestione efficace del pallone, testimoniata dai 20,9 assist di media. L’Hapoel Jerusalem spinge ancora di più sull’acceleratore in attacco, con 96,5 punti a partita, senza però rinunciare a una discreta solidità difensiva (84,2 punti subiti) e facendo registrare percentuali al tiro molto elevate (51,6%).

A livello di singoli, la Reyer punta su una distribuzione corale delle responsabilità, mentre l’Hapoel concentra gran parte del proprio peso offensivo sul trio Jared Harper, Khadeen Carrington e Cassius Winston, giocatori in grado di cambiare volto alla gara grazie alla loro capacità di creare dal palleggio e incidere nei momenti chiave.