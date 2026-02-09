Venezia-Modena, diretta streaming live: dove vedere la gara di Serie B

La formazione lagunare non vuole mollare la presa, ma arrivano gli uomini di Sottili che hanno voglia di riscatto: dove vedere la gara

Domenico Ciccarelli Redattore 9 febbraio - 20:30

La Serie B non si ferma e, tra le tante sfide avvincenti del turno infrasettimanale che vedrà andare in scena la 24ª giornata, scendono in campo anche Venezia e Modena. La capolista non vuole fermarsi e davanti la propria tifoseria vuole rincorrere l’obiettivo promozione. La formazione di Andrea Sottil, invece, ha bisogno di una scossa per uscire da un momento non facile.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Venezia-Modena in diretta TV e streaming gratis — La gara dello Stadio Pierluigi Penzo, che andrà in scena martedì 10 febbraio alle ore 20:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. Il duello tra il Venezia e il Modena si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime,

Il momento delle due squadre — Il Venezia sta praticamente dominando la Serie B. La formazione lagunare arriva da ben otto vittorie di fila: un bottino che ha permesso agli uomini di Giovanni Stroppa di collocarsi al primo posto momentaneo. Il Modena, invece, sta un po’ arrancando. Dopo un buono inzio, la squadra di Andrea Sottil ha avuto un passo molto altalenante. Nelle ultime tre gare ha conquistato solo 2 punti.

Venezia-Modena: probabili formazioni — Si svuota l’infermiere per il Venezia: tornano in panchina Hasp e Sverko, ma entrambi non partiranno dal 1’. Giovanni Stroppa lancia Hainaut e Sagrado. Andrea Sottil, invece, dovrà fare a meno di Zampano (squalificato) e di Sersanti (infortunato). Nel Modena, però, rientra Nador, che si prende la maglia titolare

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Dagasso, Sagrado; Lauerbach, Adorante. All. Stroppa.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Gliozzi. All. Sottil