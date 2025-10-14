Venezia-Neptunas, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Entrambe le formazioni cercheranno di sfruttare le rispettive peculiarità offensive per scardinare difese ancora in fase di rodaggio

Stefano Sorce 14 ottobre - 11:35

L'Umana Reyer Venezia torna sul parquet del Taliercio per la terza giornata di Eurocup, dove affronterà i lituani del Neptunas Klaipeda. Due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nella competizione, pronte a misurarsi in un match che promette intensità e risposte importanti sul piano tecnico e mentale.

Il momento delle due squadre — L’avvio europeo della Reyer Venezia non è stato dei più semplici. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di coach Spahija è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico per sbloccare la classifica e ritrovare fiducia. In questa prima parte di stagione, Venezia ha faticato a trovare continuità sui due lati del campo, segnando 77.5 punti di media e subendone 89. In casa, i lagunari mostrano però una leggera crescita offensiva, con 81 punti realizzati di media, ma dovranno migliorare la fase difensiva, dove concedono ancora troppo (circa 85 punti a partita). La sfida con il Neptunas rappresenta quindi un banco di prova per affinare i meccanismi offensivi contro la difesa a zona e consolidare l’intensità difensiva nei momenti chiave del match.

Anche il Neptunas Klaipeda arriva a Venezia con lo stesso bilancio di 0 vittorie e 2 sconfitte, ma con caratteristiche ben diverse rispetto ai padroni di casa. Il roster lituano è più votato all’attacco, con 93.5 punti realizzati di media, ma concede molto dietro (101 punti subiti a partita), segno di un equilibrio ancora da trovare. Fuori casa, la squadra tende a mantenere un ritmo alto, segnando circa 85 punti per gara ma lasciando agli avversari ampi spazi in contropiede (media di 95 punti concessi). Per impensierire Venezia, servirà una gestione più attenta delle rotazioni e una maggiore solidità difensiva, soprattutto nel pitturato.

I probabili quintetti base di Venezia-Neptunas — Venezia: Wiltjer, Parks, Horton, Cole, Bowman. Coach: Spahija.

Neptunas: Berucka, Cleary, Tarolis, Velicka, Waterman. Coach: Brazys.