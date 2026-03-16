Nella prima serata del turno infrasettimanale di Serie B è compresa la partita tra Venezia e Padova. La gara, valida per la trentunesima giornata di campionato, è in programma alle ore 20:00 del 17 marzo allo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa vogliono mantenere la vetta. Gli ospiti devono cercare di allontanare la zona playout, a soli tre punti di distacco. Ecco dove vedere Venezia-Padova in diretta tv e streaming.
SERIE B
Venezia-Padova, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
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Venezia-Padova, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la trentunesima giornata di Serie B e in programma alle ore 20:00 di martedì 17 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi.
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Lo stato di forma delle due squadre—
Il Venezia arriva da sei risultati utili consecutivi. La squadra di Giovanni Stroppa ha raccolto tre punti contro Cesena (0-4), Pescara (3-2), Avellino (4-0) e Reggiana (2-0). Ha invece pareggiato contro il Sudtirol per 1-1 e contro la Sampdoria per 0-0 nell'ultimo turno. Quello dei veneti è comunque un 2026 da urlo. I pareggi con i tirolesi e i liguri e la sconfitta con il Modena per 0-2 sono le uniche non vittorie in Serie B dall'inizio del nuovo anno.
Per il Padova il periodo attuale è tutt'altro che positivo. La squadra di Matteo Andreoletti ha vinto solo una delle ultime sei partite, quella con il Modena per 1-2. In quelle restanti è uscita sconfitta contro Sampdoria (1-0), Avellino (1-0) e Catanzaro (1-3). Gli altri unici punti sono arrivati dai pareggi con Bari per 1-1 e Spezia per 2-2.
Le probabili formazioni—
Mentre per Stroppa la situazione è molto buona, non avendo assenze, diversa è quella di Andreoletti. I veneti infatti devono fare a meno di Papu Gomez, Bacci, Harder, Barreca e Sgarbi. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa.
PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Villa, Perrotta, Faedo; Fusi, Varas, Capelli, Di Mariano; Bortolussi, Caprari. Allenatore: Matteo Andreoletti.
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